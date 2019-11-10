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Ваш сын попал в ДТП: харьковский пенсионер отдал мошенникам почти 800 тысяч гривен

10 ноября, 14:34

Пожилой мужчина отдал свои сбережения, чтобы помочь дочери, якобы попавшей в аварию

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Иллюстрация / Фото: Pixabay

В Харькове пенсионер отдал аферистам почти 800 тысяч гривен после звонка с сообщением о том, якобы его дочь попала в аварию, и для "решения вопроса" необходимы деньги.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 81-летний пенсионер получил звонок от неизвестного и через несколько часов передал аферисту 22 400 долларов, семь тысяч евро и 37 тысяч гривен. Позже выяснилось, что информация об аварии была вымыслом.

В полиции открыли уголовное производство по статье "мошенничество", которая грозит обманщикам наказанием в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, по статистике Генеральной прокуратуры, в Украине за первое полугодие 2019 выросло число мошенничеств.Ранее мы также рассказывали о схемах, которые используют аферисты, чтоб завладеть квартирами одиноких людей. Подробности – в сюжете:

Также мы сообщали о том, что в Николаеве будут судить рецидивиста, который обманом отобрал у местных пенсионеров более 614 тыс. грн. Как рассказали сайту "Сегодня" в областной прокуратуре, ранее неоднократно судимый (в том числе и за кражу) 28-летний мужчина в Корабельном районе Николаева обманул пятерых пожилых людей.

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Харьков афера мошенничество мошенники пенсионер аферисты

Источник: Сегодня

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