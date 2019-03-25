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Вернут ли старые тарифы на проезд в транспорте Харькова

Сегодня, 21:13

В начале февраля проезд в городе подорожал на треть

Вернут ли старые тарифы на проезд в транспорте Харькова Харьков В начале февраля проезд в городе подорожал на треть

Проезд в метро по пять гривен, в троллейбусе и трамвае по четыре – Апелляционный суд Харьковской области постановил вернуть старые тарифы на время судебных прений.

В начале февраля проезд в городе подорожал на треть. Представители местной общественной организации по противодействию коррупции подали иск. Мол, мэрия необоснованно повысила цены.

Суд постановил вернуть старые тарифы на время рассмотрения дела. И до сих пор этого никто не сделал.

Будут ли коммунальщики выполнять решение апелляционного суда, корреспонденты Сегодня проверят завтра. Смотрите в наших выпусках.

Как сообщалось, в Харькове начались судебные тяжбы по поводу новых тарифов на проезд в метро, троллейбусах и трамваях, которые были повышены с 6 февраля, когда горожанам пришлось платить по восемь гривен за проезд в подземке, и по шесть – в наземном электротранспорте.

Напомним, 7 февраля в Харькове поднялись цены на проезд в общественном транспорте. Поездка в метро подорожала с пяти гривен до восьми, в трамваях и троллейбусах – с четырех гривен до шести. 

Также мы писали о том, какую реакцию харьковчан вызвало подорожание проезда

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Тег транспорт, подорожание, проезд, общественный транспорт

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