Вернут ли старые тарифы на проезд в транспорте Харькова
В начале февраля проезд в городе подорожал на треть
Проезд в метро по пять гривен, в троллейбусе и трамвае по четыре – Апелляционный суд Харьковской области постановил вернуть старые тарифы на время судебных прений.
В начале февраля проезд в городе подорожал на треть. Представители местной общественной организации по противодействию коррупции подали иск. Мол, мэрия необоснованно повысила цены.
Суд постановил вернуть старые тарифы на время рассмотрения дела. И до сих пор этого никто не сделал.
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Как сообщалось, в Харькове начались судебные тяжбы по поводу новых тарифов на проезд в метро, троллейбусах и трамваях, которые были повышены с 6 февраля, когда горожанам пришлось платить по восемь гривен за проезд в подземке, и по шесть – в наземном электротранспорте.
Напомним, 7 февраля в Харькове поднялись цены на проезд в общественном транспорте. Поездка в метро подорожала с пяти гривен до восьми, в трамваях и троллейбусах – с четырех гривен до шести.
Также мы писали о том, какую реакцию харьковчан вызвало подорожание проезда.
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