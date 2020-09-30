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Версию теракта не отвергаем: в ГБР рассказали о расследовании крушения Ан-26

30 сентября, 13:48

Руслан Ровик Руслан Ровик

Следствие пока не исключило ни одной из версий катастрофы

Ни одна из версий крушения самолета Ан-26 под Чугуевом пока не отвергнута следствием.

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Об этом на брифинге заявил начальник Главного следственного управления Государственного бюро расследований Максим Борчаковский.

"Все версии, которые сейчас звучат в СМИ, не отвергаются... Сейчас решается вопрос о взрывотехнической экспертизе... Она будет проведена однозначно. Кроме взрывотехнической экспертизы, осуществляется техническое расследование", - объяснил он.

Также представитель ГБР добавил, что версию теракта можно будет исключить только после выводов взрывотехнической экспертизы.

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Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что исключить версию теракта до выводов экспертов нельзя, Борчаковский сказал: "Да".

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на идентификацию тел погибших может уйти две-три недели.

Также сообщалось, что 29 сентября в Харькове состоялась церемония прощания с курсантом Виталием Вильховым, который пережил катастрофу Ан-26, однако скончался в больнице из-за сильных ожогов.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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Харьков крушение катастрофа расследование версии чугуев харьковская область Ан-26 ГБР

Источник: Интерфакс-Украина

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