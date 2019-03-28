Вертолет с военными аварийно приземлился в Чугуеве

Ми-2 МСБ получил повреждения, члены экипажа живы

Фото: Defence.Ru.

Вертолет с военными аварийно приземлился в Чугуеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cf8/688/5c9cf86889c51.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cf8/688/5c9cf86889c51.jpg 2019-03-28T18:40:01+02:00 Харьков Ми-2 МСБ получил повреждения, члены экипажа живы

Сегодня, около 14:30, в городе Чугуев Харьковской области, во время выполнения учебно-тренировочного полета совершил аварийную посадку вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

По предварительным данным, экипаж обнаружил проблемы в системе управления вертолетом и принял решение на посадку.

Как сообщает, пресс-центр Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, благодаря умелым действиям экипаж посадил вертолет на необорудованной площадкой местности, в результате чего машина получила повреждения.

"Оба члена экипажа живы и здоровы, никаких травм не получили", – отметили в ведомстве.

Причина отказа техники будет установлена специальной комиссией.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 Минобороны потерпел крушение 27 марта в Жалагашском районе 27 марта. Машина упала и полностью сгорела.

Как сообщили в министерстве обороны республики, погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту. Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.

А в России у вертолета при посадке отломился хвост. Авария с вертолетом авиакомпании "Ямал" в селе Нори едва не стоила жизни 22 пассажирам и трем членам экипажа.

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