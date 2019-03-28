Вертолет с военными аварийно приземлился в Чугуеве
Ми-2 МСБ получил повреждения, члены экипажа живы
Сегодня, около 14:30, в городе Чугуев Харьковской области, во время выполнения учебно-тренировочного полета совершил аварийную посадку вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
По предварительным данным, экипаж обнаружил проблемы в системе управления вертолетом и принял решение на посадку.
Как сообщает, пресс-центр Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, благодаря умелым действиям экипаж посадил вертолет на необорудованной площадкой местности, в результате чего машина получила повреждения.
"Оба члена экипажа живы и здоровы, никаких травм не получили", – отметили в ведомстве.
Причина отказа техники будет установлена специальной комиссией.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 Минобороны потерпел крушение 27 марта в Жалагашском районе 27 марта. Машина упала и полностью сгорела.
Как сообщили в министерстве обороны республики, погибли 13 военнослужащих, находившихся на борту. Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из Актау в Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях.
А в России у вертолета при посадке отломился хвост. Авария с вертолетом авиакомпании "Ямал" в селе Нори едва не стоила жизни 22 пассажирам и трем членам экипажа.
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