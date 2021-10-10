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Видео дня. Харьковский депутат ездит со львом в машине

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
10 октября, 17:11
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Саид Джавид ранее указал льва в своей декларации о доходах, а сейчас животное заметили в машине чиновника
Депутат Саид Джавид ездит со львом в машине
Депутат Саид Джавид ездит со львом в машине / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутат Харьковского горсовета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Саид Джавид ездит с африканским львом в автомобиле. Ранее чиновник указал животное в декларации о доходах в разделе "Движимое имущество".

Видео, как депутат ездит со львом, опубликовали dtp.kiev.ua

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На записи показали автомобиль Саида Джавида, из окна которого выглядывает лев. Животное было спокойным и не пыталось сбежать из салона машины.

Согласно декларации депутата за 2020 год, "льва африканского чипованного" он приобрел в мае 2017 года, по какой цене – неизвестно.

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Ранее депутат рассказывал, как живет со львом:

"Красавчик живет в большом вольере по всем требованиям и даже больше, имея кухню, спальню, бассейн, трон и игровую площадку, в 70 метрах от ближайших домов, 4-метровый забор, 250 кв. м и наличие ветеринарных документов на льва. Он мой друг и он уже не сможет жить в других условиях. Животных люблю с детства, в моем доме, кроме льва, живут собаки и много кошек".

Что еще задекларировал Саид Джавид?

  • Помимо экзотического животного в собственности Джавида есть несколько квартир и дом на 1043,4 кв. м, а также земельные участки.
  • Ездит депутат на автомобиле Bentley Continental 2006 года выпуска, правда, согласно декларации, он ему не принадлежит – он им просто пользуется.
  • Джавид владеет 70% акций ООО "Евро мед", 50% ООО "Европартнер Финанс" и руководит общественной организацией "Союз афганцев Украины".

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