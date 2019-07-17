Визит Зеленского в Харьков: инспектировал леса и разбирался с "черными лесорубами"

Президент попытался пресечь массовую деятельность "черных лесорубов"

Владимир Зеленский в Харькове. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

Харьковскую область посетил с рабочим визитом президент Украины Владимир Зеленский. Одним из поводов его поездки стала массовая незаконная вырубка деревьев в лесах региона. Мы узнали, какие убытки нанесли "черные лесорубы" и побывали на встрече с гарантом.

ПРОЛОГ.

В Харьковской области экологические активисты забили тревогу: в регионе незаконно вырубают многолетние дубы. Так, 11 июля подобный случай активисты вместе с полицейскими зафиксировали на территории Чугуево-Бабчанского лесного хозяйства: на участках лесхоза обнаружили пять грузовиков со спиленной древесиной.

Как рассказали в отделе коммуникации областного управления Нацполиции, на автомобилях перевозили 85 деревьев, на 74 из которых отсутствовали электронные чипы, а у водителей не было никаких подтверждающих документов на перемещение или хранение древесины.

А 12 июля там же в лесу неизвестные облили активистов зеленкой. Факт "незаконной вырубки или незаконных перевозки, хранения, сбыта леса" следователи зафиксировали в Едином реестре досудебных расследований, по статье, санкция которой предусматривает лишение свободы до пяти лет.

Незаконную деятельность "черных лесорубов" обнаружили и на территории Октябрьского лесного хозяйства в Харьковском районе, где после декретного отпуска директор лесхоза Руслан Чагаровский начал проверять угодья.

"За месяц ревизия насчитала украденного леса на 80 млн грн, в целом же, по прогнозам, за время его отсутствия убытков лесу и государству было нанесено на 200 млн", — сообщил на своей странице в соцсети председатель общественной организации "Экологическая группа "Печенеги" Сергей Шапаренко.

Разбираться в ситуации решил глава государства С докладом по вопросам незаконной вырубки лесных насаждений перед президентом выступил директор лесхоза Руслан Чагаровский. Накануне приезда Зеленского, в ночь на 17 июля неизвестные подожгли гараж чиновника, где сгорел автомобиль его жены.

ВИЗИТ.

Владимир Зеленский прибыл в Харьков после рабочего визита в Николаев. Прежде чем начать совещание в Институте лесного хозяйства и агролесомелиорации президент полетел осматривать лесные угодья области.

После "экскурсии" и началось совещание о борьбе с незаконной природно-ресурсной хозяйственной деятельностью в области. Сразу после приветствия президент дал слово Руслану Чагаровскому, который заявил, что проверки Октябрьского лесхоза будут продолжаться, и предположил, что убытки от незаконной вырубки в пределах области могут достичь и одного миллиарда.

"Но не все лесники плохие. 90% из них ухаживают за лесом, сажают его. Но приходит банда, которая грабит и говорит, что мы все вопросы порешаем", — заявил с трибуны Руслан Чагаровский.

В свою очередь, Зеленский активно общался с лесником и спросил, как можно решить вопрос незаконных вырубок.

"Надо сделать полную ревизию лесных угодий с привлечением экологов из других регионов", — посоветовал Чагаровский.

Отчитывался о проблеме с вырубкой деревьев и первый заместитель главы Госэконинспекции Украины Игорь Яковлев, который жаловался на то, что его инспекторов на четыре из пяти лесных хозяйств не пускали с проверкой.

Одно из них – Гутянское лесное хозяйство, руководитель которого, Виктор Сыса, и вовсе не прибыл на совещание. Ему Владимир Зеленский позвонил лично и выяснил, что тот в командировке в Киеве. Глава государства пригласил его в Офис Президента.

После этого представители лесхозов пообещали пустить экоинспекторов с проверкой, а совещание продолжалось.

Также выступил главный прокурор области Юрий Данильченко, который сообщил об уголовном производстве по Чагаровскому, которого подозревали в хищениях еще в 2017 году.

"Чагаровский приписывал документально транспортные расходы, фиктивно, и деньги от этого поступали на банковскую карту, которой он пользовался", - заявил прокурор.

Сам же Чагаровский заявил, что ему вручили подозрение в сентябре 2017 года: "Я связываю это с тем, что пришел Зинченко Александр на должность и меня три раза отстраняли от работы. После того, как через суд я восстановился на эту работу, еще восемь месяцев прессовали и потом я пошел в отпуск. Дело фиктивное и разваливается".

Кроме того, выяснилось, что Чагаровский – единственный директор лесхоза в области, дело которого было передано в суд.

В свою очередь, глава управления Службы безопасности Украины по Харьковской области Андрей Носач отчитался о взяточничестве представителей правоохранных органов в Печенежском и Кегичесвком районах.

"Пожалуйста, проверьте те фамилии, которые называл господин Чагаровский, и разберитесь, прошу, с этим вопросом. Всем вместе нужно сесть за один стол и прекратить вырубку леса на Харьковщине", - поручил Зеленский силовикам.

Напомним, во время рабочей поездки в Николаевскую область президент Владимир Зеленский осмотрел участок дороги М-14 Николаев – Кропивницкий, и поручил отремонтировать самые проблемные дороги в этой области, а также отчитаться о состоянии других дорог в стране.

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