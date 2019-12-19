Власти Харькова отказываются устанавливать светофор на переходе, где регулярно сбивают пешеходов

На смертоносном переходе сбили уже троих пешеходов, люди боятся ходить на работу

Смертельный переход. На выезде из Харькова водители регулярно сбивают пешеходов на зебре. Об этом Сегодня рассказали сотрудники Центра обращения с животными. Месяц назад на нем наехали на пресс-секретаря Центра, а ровно через 40 дней на пожилую женщину. Работники Центра годами просят поставить там светофор, но тщетно.

Это кадры с камеры наблюдения. Две пожилые женщины несколько минут ждут, чтобы перейти дорогу. Выходят на пустую зебру и в нескольких шагах авто просто сносит одну из них. Дмитрий выбежал на улицу через несколько секунд после столкновения.

Дмитрий Войцеховский, ветврач:

"Торможение, удар, видели тормозной путь в районе пяти метров. Я думаю, летел он быстро. Но в любом случае – есть люди, нет людей, они должны притормаживать".

Эта женщина только чудом выжила, а вот за месяц до этого здесь насмерть сбил Наталью, пресс-секретаря Центра обращения с животными. Он расположен рядом. Девушка переходила дорогу, одна машина ее пропустила, а вторая наехала. Чуть ли не каждый сотрудник центра почувствовал опасность на себе, рассказывает коллега Ирина Шаповал.

"Если останавливается одна машина, её сзади обгоняют, нам её не видно. То есть мы уверенны, что нас пропускают, а оттуда вылетает машина. Это было неоднократно и почти с каждым нашим сотрудником".

Центр обращения с животными расположен на окраине. Рядом только большой супермаркет и кладбище. Поэтому автомобили набирают скорость и не сбавляют ее перед зеброй.

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В Центре работает более ста человек. Почти 5 лет они просят установить на этом переходе светофор. Хотя бы не постоянный, а с кнопкой

Вера Дронина, кассирша коммунального предприятия "Центр обращения с животными":

"Просили и не один раз. Нам был отказ, сказали, что здесь не интенсивное движение и нам не разрешают здесь светофор ставить".

То же самое новостям "Сегодня" сказали в городском департаменте инфраструктуры:

"Установка светофора по желанию не производится".

За последние несколько лет здесь сбили трех сотрудников Центра, один умер. Ходить страшно – признаются люди:

"Машина, которая ехала у обочины, она меня не заметила. И я вышла. Хорошо, что водитель среагировал – он свернул с дороги и врезался в этот столб, а не в меня".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что количество сбитых пешеходов в Украине ужасает и выясняли, как не стать жертвой наезда. Эксперты говорят, что чаще всего пешеходов убивают капюшоны и наушники. Восемь тысяч пешеходов ежегодно оказываются под колесами автомобилей. Каждый седьмой пострадавший – не выживает.

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