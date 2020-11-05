Власти Харькова рассказали, когда Кернес должен вернуться в Украину

Власти Харькова ожидают, что мэр Геннадий Кернес, которого переизбрали на местных выборах, вернется в Украину до начала сессии 20 декабря.

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Об этом сообщают журналисты "Сегодня".

Так, глава Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая рассказала, что у Кернеса есть 20 дней, чтобы написать заявление на регистрацию на должность городского главы. После этого две недели будет идти подготовка к сессии горсовета, во время которой Кернес примет присягу.

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Напомним, ранее мы объясняли, что будет, если Кернес не вернется в Харьков вовремя. Пока глава города находится за границей, его обязанности может выполнять секретарь горсовета.

Также недавно в соцсетях начали писать о том, что якобы новый горсовет собрался на заседание без Кернеса. Журналисты "Сегодня" проверили эту информацию: в Харьковском горсовете заявили, что это фейк.

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