Власти обещают вернуть тепло харьковчанам к полудню понедельника

Сегодня, 22:42

К полудню понедельника планируется восстановить теплоснабжение во всех жилых домах

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Школы и детские садики, оставшиеся в воскресенье без тепла из-за аварий на теплотрассах в Харькове, в понедельник будут работать в штатном режиме, сообщил первый заместитель городского головы Игорь Терехов.

"У нас на территории, где было отключение, 10 школьных и дошкольных учреждений (школы и детские садики). Мы рассчитываем, что не будем прекращать занятия завтра, потому что с учетом теплового режима, который сейчас имеет место в этих учебных заведениях, и того, что будем набирать температурный режим, то мы выходим на нормальный температурный режим для того, чтобы не прекращать занятия", – сказал Терехов журналистам в воскресенье вечером.

По его словам, планируется, что к утру тепловики закончат замену участка теплотрассы, где образовалась трещина.

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"Нам, наконец, удалось уточнить четко, где у нас порыв на тепловой трассе, там образовалась трещина порядка полутора метров по длине. Мы приняли сейчас решение, что полностью будем менять этот участок теплотрассы. Работы будут вестись, начиная с этой минуты и до того, как мы закончим. Ориентировочно мы думаем эти работы завершить к утру", – сказал Терехов.

Он сообщил, что к середине понедельника планируется возобновить подачу тепла во все жилые дома, пострадавшие в результате аварии.

"Сейчас полностью по резервной ветке подан в Немышлянский район теплоноситель. Первым делом будем подключать (уже сейчас идет подключение) больничный комплекс, роддом. Кроме того, будем постепенно запускать детские садики и школы. Что касается Индустриального района, вы знаете, уже запуск идет, школы подключены, детский садик подключен. Включается постепенно жилой фонд, и я думаю, что если все пойдет именно так, как мы планируем, то уже завтра к полудню все 81 жилой дом будем с теплом", – сказал Терехов.

Напомним, 24 февраля произошел прорыв на теплосетях в Немышлянском районе. Без тепла осталось 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.

До этого авария на теплосетях в Харькове произошла 22 февраля. Тогда прорыв на улице Шатиловской оставил без тепла дома и школы Киевского и Шевченковского районов.
авария, Харьков, отопление, прорыв, подключение

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