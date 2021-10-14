Вмешался коронавирус: как в Харькове празднуют День защитника и защитниц (фото)

В мероприятии приняли участие ветераны АТО и ООС, военные, семьи погибших воинов, представители общественности, руководство области и города

Как празднуют День защитников и защитниц в Харькове / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 14 октября, в Харькове торжественно возложили цветы к монументу защитникам Украины. Это посвящено Дню защитников и защитниц Украины.

Об этом пишет сайт МГ "Объектив".

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Карантинные ограничения на мероприятии

Из-за карантинных ограничений, связанных с ростом заболеваемости COVID-19, мероприятия существенно сокращены.

В торжествах возле монумента защитникам Украины приняли участие ветераны АТО и ООС, военные, семьи погибших воинов, представители общественности, руководство области и города Харькова.

"Этот праздник патриотический, знаковый. Мы поздравляем защитников и защитниц, которые борются за нашу страну, чтобы она была свободной, сильной и независимой", – сказала председатель Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко.

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Как празднуют День защитников и защитниц в Харькове. Фото: МГ "Объектив".

Как празднуют День защитников и защитниц в Харькове. Фото: МГ "Объектив".

Как празднуют День защитников и защитниц в Харькове. Фото: МГ "Объектив".

Как празднуют День защитников и защитниц в Харькове. Фото: МГ "Объектив".

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День защитников и защитниц Украины: история праздника

С 2014 года в Украине, согласно президентскому указу, начал отмечаться праздник, посвященный защитникам страны.

В целях декоммунизации и отказа от советских праздников он был перенесен с 23 февраля. И вместо Дня защитника Отечества получил новое название – День защитника Украины. На следующий год, в марте 2015-го, день официально стал выходным .

Спустя 7 лет, летом 2021 года, этот праздник переименован в День защитников и защитниц Украины с целью чествования большого числа женщин, которые служат на благо независимости и территориальной целостности Украины наравне с мужчинами.

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