Вместо пластика: харьковчане переходят на мешочки и авоськи из бамбука и льна

Все больше харьковчан отдают предпочтение натуральным материалам и используют в быту экологические вещи

Вторая жизнь ненужной одежде. Вяжут коврики для питомцев. Фото: Е. Макарова.

В рамках спецпроекта "Экожизнь по-харьковски" корреспонденты "Сегодня" продолжают разбираться в актуальных вопросах, которые помогут сделать жизнь комфортнее. Ранее мы рассказали о правилах раздельного сбора отходов, выяснили, как обстоят дела с утилизацией отходов и запуском мусороперерабатывающего комплекса. В нынешнем выпуске расскажем об альтернативе одноразовым пакетам и пластику.

Все больше харьковчан отдают предпочтение натуральным материалам и используют в быту экологически безвредные вещи. Так, для чистки ушей стараются выбирать палочки с деревянной основой, зубные щетки выбирают с бамбуковыми ручками и угольным напылением, а вместо мочалок используют люфу. Такие товары, к примеру, можно купить в харьковском магазине экотоваров Foxy Green. Здесь самостоятельно производят мешочки и сумки-шоперы из домотканого конопляного полотна.

"Изготавливали его преимущественно в Центральной Украине в начале и середине прошлого века. Оно все еще экологичнее, чем новые ткани из хлопка и конопли, так как на его производство в то время не тратилось много энергии и воды, и тем более химических красителей", — говорят в магазине.

Служат такие мешочки годами, в них можно покупать и хранить продукты: от круп до овощей и фруктов. Стоят от 40 до 110 гривен в зависимости от размера, сумки-шоперы обойдутся в 250 грн. Зато впоследствии можно будет прилично сэкономить на покупке пакетов в магазине, ведь ходить за продуктами с такой сумкой можно годами.

На любой вкус. Мешочки легко стираются и заменят пакеты. Фото: facebook.com

Продажей авосек из джута, льна, хлопка, трикотажных шоперов и мешочков из натуральных тканей и синтетики занимается семейное производство dobra.avoska. Авоську делают по технике плетения рыбацкой сети, на создание одной уходит до двух часов.

"Авоська служит очень долго, со своей льняной я хожу уже четыре года, а она как новая. Выдерживает много, к примеру, в ней удобно носить арбузы", — говорит харьковчанка Яна, соосновательница производства.

Активисты уверяют: подобная замена пакетов существенно сэкономит семейный бюджет.

"Даже если использовать в месяц 20 пакетиков стоимостью в одну гривню, то за месяц выходит 20 гривен. К примеру, джутовая авоська стоит 100 грн и окупится всего за пять месяцев использования", — говорит Яна.

Продажей сумочек, шоперов для покупок занимается и львовянка Ирина Билык, которая живет в Харькове пятый год и создала свою экоинициативу "Bilka — зелені думки в дії".

"Сотрудничаем с ОО "АММА", которые помогают шить сумочки трех видов — из сеточки, плащевки и хлопка или льна. Последние материалы годятся для круп, сахара, муки, хлебобулочных изделий. А плащевку удобно использовать для грязных овощей. Евросетка выдерживает до четырех кило", — рассказала девушка.

Многоразовых сумочек хватит на 5—10 лет, они легко стираются. Цена набора из десяти мешочков — 380 грн. Продаются тут и многоразовые бахилы, которые можно использовать в поликлиниках, стоматологиях, учебных заведениях, спортклубах, бассейнах.

"Инициатива начиналась с того, чтобы большие производители туристического снаряжения, которые работают с мембранными водостойкими тканями, давали нам остатки тканей. На наш запрос отозвалась харьковская фирма, которая делает гамаки, и они начали давать нам рип-стоп. Это водостойкий полиэстер, который отлично годится для пошива бахил", — говорит Ирина.

Спросом пользуются детские бахилы в сезон непогоды.

"Дешевле купить бахилы за 50 грн, чем каждый раз отдавать 270 грн за чистку салона авто", — говорит Билык.

Подобные сумки и мешочки часто шьют из вторичных материалов, как это делает харьковчанка Евгения Макарова. Девушка устраивает и "Рукодельные пикники", на которых рассказывает, как можно утилизировать старые вещи, а к тому же помочь животным.

"Вяжем уютные коврики для животных из носков, колгот, футболок, брюк и другой одежды, которая уже растянулась, имеет пятна или дырочки, вы из нее выросли или просто надоела", — объяснила девушка.

Впоследствии коврики бесплатно передают в приюты для животных. Дома такие изделия можно использовать в качестве подстилки для животного, подставки под горячее или прихватки.

Съедобный пластик

33-летний ученый из Харькова Дмитрий Бидюк разработал разные виды биопластика. Доцент кафедры технологии питания Сумского национального аграрного университета может похвастаться альтернативой синтетическим видам пластика, которые можно использовать для упаковки продуктов, изготовления пакетов и даже посуды.

"Биопластик для пленки состоит в основном из полисахаридов, а для регулирования свойств в него добавляются белки и жиры. Есть пленка, которая разлагается быстро — до месяца. Кроме того, она содержит еще одну особенность, ее можно есть. Также есть пленка, которая разлагается до полугода", — рассказал Дмитрий Бидюк.

Так, из твердого варианта такой экопленки можно делать посуду, которая заменит одноразовую пластиковую. Кроме того, ученый попробовал добавлять в стаканчики кофейный жмых.

Стакан из биопластика и кофе. Фото: Д. Бидюк

"Идея не нова, подобная посуда существует в Германии. Однако мы подхватили идею и разработали свой состав, — отметил Бидюк. — Скоро можно будет купить. Стоимость будет примерно в два раза выше обычного пластика. Главное преимущество в том, что это будет абсолютно безопасно для природы, кроме того, можно сэкономить невозобновляемые ископаемые ресурсы", — объяснил ученый.

Начать же планируют с изготовления пакетов для упаковки непищевой продукции. В полном цикле производства будут использовать отечественное сырье.

Напомним, в мае вступил в силу новый закон о ЖКУ, а вместе с ним — и новые правила предоставления услуг по обращению с бытовыми отходами. Согласно их нормам, сортировать мусор теперь обязан каждый украинец, а за это ему дадут возможность сэкономить на его вывозе. Как будем вывозить мусор по-новому, выяснили "Сегодня".

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как киевляне научились зарабатывать на мусоре.

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