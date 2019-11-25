Водитель и кондукторша из Харькова отпраздновали свадьбу в троллейбусе: видео

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Свадьба в троллейбусе. Месяц назад новости "Сегодня" рассказывали о водителе из Харькова, которое сделал предложение любимой-кондукторше на глазах у пассажиров. Романтическое видео собрало тысячи просмотров в сети. В эти выходные молодые поженились. На церемонию выдвинулись на транспорте, который близок сердцу, естественно.

Со слезами счастья, в белоснежном платье Дарья встречает жениха. С Максимом они познакомились полгода назад на троллейбусной остановке. Он пригласил ее на свидание, а потом предложил работать вместе, чтобы не расставаться ни на минуту. С тех пор – всегда вдвоем он руководит рогатым, она не дает прохода зайцам.

В тот ответственный момент предложения Максим так нервничал, что даже забыл достать кольцо из коробки. Хотя с дрожью в голосе, Дарья согласилась, не раздумывая. Отмечать свадьбу решили в том же троллейбусе, который уже как родной дом. Даже наряд подбирали к его цвету: бело-синий.

"Сам ходил, украшал. Все шарики уже сам лично надувал. С любовью надувал. Поэтому в каждом шарике – вся моя любовь к ней", – говорит счастливый жених Максим Чирва.

По дороге в ЗАГС пели и танцевали. Маршрут пришлось согласовывать с центральной диспетчерской. Оформили как спец заказ, вроде троллейбусного такси.

Второй день свадьбы молодые будут праздновать тоже в троллейбусе. И уже со своими коллегами из депо.

Свадебный отпуск закончится у молодоженов через неделю. И они уже официально семейным подрядом вернутся курсировать по знакомым путями.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как на троллейбусе прямо под двери роддома приехал счастливый отец в Беларуси. На табло троллейбуса вместо номера светилась надпись "Любимая, спасибо за дочь". Проблем с арендой машины не возникло.

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