Водители стоят часами в пробке: под Харьковом протестующие перекрыли трассу (видео)

В Харьковской области протестуют местные жители – они перекрыли дорогу и не дают проехать водителям

Под Харьковом из-за акции протеста образовалась огромная пробка / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харьковской области в воскресенье, 17 октября, несколько десятков жителей села Благодатное перекрыли международную трассу Харьков – Ростов (Чугуевское направление). Участники акции протестуют из-за отключения газа в нескольких населенных пунктах области.

В Сети публикуют видео с места события.

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Акция началась 17 октября в 14:00 вблизи Дробицкого Яра на выезде из Харькова. В ней приняли участие 40 жителей села. Как видно на видео, участники акции протеста беспрерывно ходят по пешеходному переходу и не дают автомобилям проехать. Пропускают только спецтранспорт, машины с детьми и рейсовые автобусы.

Люди подчеркивают, что акция – бессрочная, то есть перекрывать дороги будут до тех пор, пока им не включат газ. В Сети пишут, что на место якобы должен приехать заместитель главы Харьковской ОГА.

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Участники акции говорят, что неделю уже сидят без газа, в их домах очень холодно. В свою очередь водители возмущены такими мерами – говорят, что не должны страдать из-за других людей.

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Из-за митинга на трассе образовалась огромная пробка, водители говорят, что стоят по несколько часов и советуют объезжать этот участок. На месте находятся правоохранители.