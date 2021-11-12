Водителю кровавого ДТП в Харькове вручили подозрение

Следователи будут просить суд взять мужчину под стражу

Резонансное ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

34-летнему водителю Toyota Land Cruiser, который сбил двух подростков в Харькове, сообщили о подозрении. Теперь ожидается заседание в Киевском райсуде города.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Новые детали

Как стало известно, водителя подозревают в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения

Меру пресечения мужчине будут выбирать в Киевском райсуде Харькова. Следователи будут просить суд взять водителя под стражу.

Что грозит водителю?

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до восьми лет.

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Подробности ДТП

Внедорожник сбил двоих подростков прямо на пешеходном переходе. Судя по видеозаписи регистратора, водитель даже не пытался затормозить и протащил одного из пострадавших через весь перекресток. В результате аварии травмы получили 13-летние мальчик и девочка.

Водитель был под наркотиками

По результатам экспертизы, водитель Toyota Land Cruiser, сбивший двух подростков в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения — под влиянием метадона.

Поскольку нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения, изменена квалификация по ч.2 ст.286 УКУ на ч.2 ст. 286-1 УКУ. Новая квалификация является новой статьей Уголовного кодекса, которая предусматривает более строгую ответственность именно за ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Сейчас готовится уведомление о подозрении по ч.2 ст. 286-1 УКУ, после чего будет готовиться ходатайство об избрании меры пресечения.

Что известно о состоянии пострадавших?

Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины крушения Виктор Забашта рассказал, что подростки получили ушибы, их травмы не угрожают жизни.

Пострадавшие дети сейчас находятся в больнице.

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