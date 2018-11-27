Военное положение в Харьковской области: чиновники рассказали, что ожидает граждан

В ОГА заверили, что комендантский час вводиться не будет

В Харьковской области после введения режима военного положения, который будет действовать в течении 30 дней, чиновники областной государственной администрации рассказали, чего стоит ожидать простым гражданам и почему им не стоит поддаваться панике.

В ходе встречи советник главы Харьковской ОГА Сергей Стороженко рассказал, что конституционные права харьковчан никоим образом нарушены не будут.

"Обстановка в области спокойная, но есть криминальные структуры, которые хотят осуществить свои замыслы и сеют панику. Но мародерств, криминальных преступлений мы не допустим. Город и область будет жить так, как и жила наша родная Харьковщина до этого времени", – рассказал он.

Также Стороженко добавил, что комендантский час вводиться не будет.

"Объекты критической инфраструктуры будут дополнительно охраняться – это транспорт, метрополитен, военные объекты, склады, энергетические предприятия", – заверил он. Также в планах чиновников – проверка объектов чрезвычайной эвакуации, склады с медпрепаратами, бомбоубежища.

В свою очередь, заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Чиж сообщил, что полиция переведена на усиленный уровень работы.

"На въездах и выездах увеличено количество патрульных нарядов, усилена безопасность на дорогах, но преград простой жизни харьковчан это не несет", – рассказал Чиж.

При этом военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин заверил, что работа военкоматов идет в штатном режиме: через несколько дней заканчивают призывную кампанию.

"Много жителей и организаций обратились ко мне с желанием призваться. Около 200 военнообязанных позвонили мне и выявили желание защищать целостность и независимость Украины", – рассказал Калгушкин.

Также в Харьковской ОГА пообещали еженедельное оповещение о законодательных изменениях и оперативной обстановке.

Напомним, что 26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в ответ на атаку России на украинские военные корабли.

Между тем, военный эксперт Михаил Жирохов уверен, что военное положение пойдет на пользу украинской армии. Так, при помощи 10 дополнительных боеспособных бригад Украина усилит свою обороноспособность на южном и восточном направлениях.

Кроме того, мы рассказывали о том, что произойдет, если вся власть перейдет военным. Силовики получат право изымать имущество для нужд обороны и контролировать всю публичную информацию.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.