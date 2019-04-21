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Волна минирований Харькове: тысячи людей эвакуировали

Сегодня, 20:59

Копы, взрывотехники и кинологи за день проверили тысячи квадратных метров недвижимости

Харьков накрыла волна "минирований"
Харьков накрыла волна "минирований". Фото: Twitter

По Харькову на протяжении дня прокатилась волна "минирований" – поступили сообщения о минировании аэропорта, торгово-развлекательных центров и гостиниц. На время проверки из помещений были эвакуированы тысячи людей.

Первыми "мишенями" стали городской аэропорт и торгово-развлекательный центр "Караван", из которого эвакуировали 5600 человек, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Взрывотехники осмотрели 15 тысяч квадратных метров помещений, а также около 30 тысяч метров прилегающей к аэропорту территории. Также около 10 тысяч "квадратов" недвижимости и 1000 метров были обследованы вокруг ТРЦ. В обоих случаях силовики не нашли никаких подозрительных предметов.

Позже стало известно о "минировании" гостиницы Kharkiv Palace и ТРЦ "Ave Plaza", а позже сообщили о "взрывчатке" в четырех гостиницах на улицах Шевченко, Тринклера , Харьковских дивизий и проспекте Гагарина.

Полицейские отметили, что предупреждения поступали через сообщения по электронной почте. В частности, проверялась гостиница "Мир" на проспекте Науки.

Также эвакуировали посетителей из ТРЦ "Дафи" на Салтовке. По предварительной информации, накануне поступила информация о минировании расположенного в торговом центре кинотеатра. Как позже сообщили в полиции, информация о возможном ЧП поступила в 16:35. Всего за сегодня злоумышленники "заминировали" десять крупных объектов, среди которых шесть гостиниц, три ТРЦ и аэропорт.

Также сообщалось о минировании выставочного центра "Радмир-Экспохолл", о котором сообщил мужчина, заявивший, что звонит с оккупированной территории Донбасса. Человек с позывным "Гюрза" рассказал, что в здании находится взрывчатка.

Из помещения эвакуировали 400 человек, полицейские осмотрели 4500 "квадратов", однако взрывное устройство так и не нашли.

Напомним, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. ;Мы также сообщали, что в Днепре за два дня минеры сообщили о бомбах в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.


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Тег Харьков, минирование, минер

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