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Вопреки призыву Зеленского Кернес не собирается закрывать метро в Харькове

16 марта, 22:59

Елена Вус

Мэр считает абсолютно необоснованным такое решение для города

Мэр Харькова, где с 13 марта был объявлен карантин из-за коронавируса, Геннадий Кернес заявил, что он не намерен следовать призыву президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.

Соответствующее заявление Кернес сделал в комментарии "Украинской правде".

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксировано ни одного случая заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", – заявил он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский поручил закрыть работу метрополитенов в Украине с 18 марта. Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном на Facebook. Соответствующее поручение он дал Министерству инфраструктуры.

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Зеленский также поручил закрыть все кафе и отменить все поезда по Украине. Он приказал правительству прекратить железнодорожное сообщение внутри страны и закрыть кафе, рестораны и культурные учреждения.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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