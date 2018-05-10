Воздушная "скорая" в Харькове спасает жизни и ищет пропавших

В Харьковской области уже два года три легких самолета ведут патрулирование, перевозят тяжело больных людей и ищут детей. Поставили этих "малышей" на службу жителям региона их владельцы — представители общественной организации "Гражданский воздушный патруль". "Сегодня" познакомилась с особенностями их работы в воздухе.

Идея воздушного патруля, который бесплатно помогает спасателям, полицейским и медикам, не нова для мира, но в Харьковской области его создали лишь в 2016 году. Наш воздушный патруль — это авиаотряд из троих собственников небольших судов, который может работать за счет пожертвований и поддержки частных лиц.





Базируется он на постоянной взлетно-посадочной площадке "Ракитное" в Нововодолажском районе, есть и площадки для этих самолетов в населенных пунктах (обычно они находятся более чем в 100 км от Харькова. — Авт.), куда летает воздушный патруль: например, в Краснокутске, Краснограде, Зачепиловке, Кегичевке, Сахновщине.

"Там созданы временные взлетно-посадочные площадки. У нас есть сотрудники в тех районах, куда мы осуществляем полеты", — говорит глава и пилот ОО "Гражданский воздушный патруль" Юрий Покусай.

Каждый день на дежурстве находится один самолет Socata, в запасе — еще два. Эта техника отлично подходит для транспортировки больных — экономная, надежная, легкая в использовании и непривередливая к взлетно-посадочным площадкам.

"Самолету нужно 250—300 метров, чтобы взлететь, он не требует идеального покрытия площадки, может садиться на грунтовые аэродромы", — рассказывает пилот патруля Александр Морозов. Стоимость расходов на один полет составляет 5000 гривен. Медики и пилоты взаимодействуют по отработанной схеме.

Когда поступает сообщение из Центра экстренной медицинской помощи, самолет начинают готовить к взлету. Тем временем скорая едет из Харькова на взлетно-посадочную площадку возле Ракитного, затем пилот и врач вылетают на место происшествия и либо там оказывают человеку помощь, либо транспортируют его в Ракитное, а потом — в Харьков. Вся операция занимает около часа: 20 минут на полет и 40 минут для того, чтобы "скорая" добралась до площадки и обратно.

"В самолете могут лететь три человека — пилот, врач и больной. Есть возможность разместить носилки вдоль борта и транспортировать больного в лежачем положении", — продолжает Юрий Покусай.

В 2017 году воздушный патруль сделал 31 вылет и спас 16 жизней.

"В Сахновщинском районе случилось ДТП, в котором пострадал ребенок. Срочно нужен был врач-нейрохирург. Если автомобиль Центра экстренной медицинской помощи в одном направлении идет три часа, то мы долетели туда за 20 минут. По прибытии врач принял решение оперировать на месте, потому что была прямая угроза жизни. Возвращаясь назад, медик сказал, что, если бы не было самолета — ребенка не удалось бы спасти", — рассказал Юрий Покусай.

Воздушный патруль помогает и в поиске потерявшихся детей. Одного из них, 4-летнего мальчика из Краснопавловки Лозовского района, им удалось найти в чистом поле. Пока санавиация в области существует на волонтерских началах. Со многими проблемами ее создателям пока с трудно справляться: чистка полос для посадки самолетов, отсутствие освещения аэродрома, что не позволяет патрулировать ночью, да и мечтают пилоты о посадочной площадке в Харькове (на ХАЗе или в аэропорту), чтобы сократить время в пути.

Областные чиновники планируют помогать пилотам-энтузиастам и развивать воздушное патрулирование, о чем и был подписан меморандум с ХОГА.

Напомним, ранее в Киеве в школе по улице Донецкой в Соломенском районе ученица 1-го класса на перемене потеряла сознание в столовой: "Ребенок подошел к прилавку. А в момент оплаты покупки девочка отступила, сказала "Ой!" и потеряла сознание. В это время в столовой были ученики, учителя и работники столовой. Сразу же была вызвана скорая помощь. Через две минуты "скорая" зафиксировала клиническую смерть и вызвала реанимационную бригаду. За пять минут было проведены реанимационные мероприятия и восстановлено дыхание ребенка. Сейчас школьница находится с родителями в реанимации".

Также мы писали о создании "скорой помощи" для бездомных животных, созданную в столице активистами. В распоряжении зооспасателей есть несколько автомобилей, среди которых — дорогой кроссовер.