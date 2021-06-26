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Помогли SkyUp и Wizz Air: аэропорт Харькова по числу пассажиров вырвался на третье место в Украине

26 июня 2021 21:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

По количеству пассажиров аэропорт входит в ТОП-5 Украины

На снимке небесный причал Харькова. Фото: hrk.aero

На снимке небесный причал Харькова. Фото: hrk.aero

Международный аэропорт "Харьков" занял по показателю пассажиропотока третью позицию среди аэропортов Украины и вторую – среди региональных аэропортов. В мае 2021 года он обслужил 95,9 тысячи пассажиров. Увеличению поспособствовали новые регулярные перелеты от SkyUp и Wizz Air.

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Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

После карантина объем перелетов постепенно восстанавливается. В мае из Международного аэропорта "Харьков" совершено только на восемь вылетов меньше, чем за аналогичный допандемический период – в мае 2019 года.

"Увеличению пассажиропотока способствовало, в частности, появление новых рейсов. В мае из Харькова открыты регулярные перелёты в Ларнаку (Кипр) от Wizz Air и SkyUp Airlines, Батуми (Грузия) и Тирану (Албания) от SkyUp Airlines", – подчеркнули в пресс-службе.

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Согласно отчету Госавиаслужбы, услугами всех аэропортов Украины в мае воспользовались 1,16 миллиона человек.

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"Самый большой трафик показал столичный аэропорт "Борисполь" – с 707 тысячами пассажиров. На первом месте среди регионов с показателем в 115,3 тысячи Львов. Харьковский аэропорт поднялся на вторую строчку, хотя в предшествующие месяцы шел в рейтинге регионов третьим", – говорится в сообщении.

Отметим, аэропорт "Харьков" входит в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского. По количеству пассажиров аэропорт входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины.

Ранее мы писали, что аэропорт "Борисполь" вошел в ТОП-15 крупнейших аэропортов Европы по пассажиропотоку.

Также мы сообщали, что в аэропорту "Борисполь" открыли все входы в терминал D в разгар отпусков.

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