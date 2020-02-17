Возле торгового центра в Харькове обезвредили бомбу: подробности

Устройство нашли в урне возле входа в ТЦ

Фото: Карнавал

Возле одного из харьковских торговых центров нашли самодельную бомбу. К счастью, на место сразу же примчались пиротехники, которые обезвредили устройство.

О бомбе копам сообщили сегодня ночью. 17 февраля, около 1:05. Самодельное взрывное устройство лежало в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова.

Туда оперативно выехали специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. Правоохранители обезвредили бомбу.

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Инцидент копы расследуют как террористический акт. Если преступников найдут, им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

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Напомним, недавно в центре Киева спасатели взорвали бомбу, которую нашел прохожий. В связи с этим в центре на некоторое время перекрывали проезд.

А в Черниговской области нашли 100-килограммовую фугасную авиационную бомбу и два артиллерийских снаряда. Опасные предметы в лесу вблизи села Лошакова Гута Козелецкого района увидели местные жители и сообщили об этом спасателям. Находки были присыпаны землей.

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