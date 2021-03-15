Українська
$ 27,73
33,08
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Все больше тяжелобольных – молодые: в Харькове критическая ситуация с COVID-19

15 марта, 01:45

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В городе почти не осталось "кислородных" мест

В Харькове складывается критическая ситуация с заболеваемостю COVID-19, а город к этому совершенно не готов – в больницах уже почти нет мест и заканчиваются койки с кислородом, при этом среди тяжелобольных молодые люди и дети.

Реклама

Об этом написал завкафедрой анестезиологии и интенсивной терапии в Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Владимир Корсунов в Facebook.

"Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши и больные на неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы текущий кислород", – написал медик.

По словам врача среди тяжелобольных все больше молодых людей: в реанимации одной из больниц Харькова трое пациентов в возрасте от 31 до 39 лет, на инвазивной вентиляции легких ребенок 11 лет и на неинвазивной – 17-летний.

"Хочу, чтобы все понимали, что эта волна COVID может быть значительно мощнее предыдущих", – считает Корсунов.

В тренде
Туристы ломают ограды: первое видео из закрытого на карантин "Буковеля"
Реклама

Медик винит в сложившейся ситуации местные и украинские власти, которые, по его мнению, не обеспечили больницы всем необходимым и провалили вакцинацию от коронавируса.

Напомним, на Закарпатье больницы перегружены пациентами с коронавирусом. Если ситуация будет и дальше ухудшаться, медики могут начать "медицинскую сортировку" – спасать тех пациентов, у которых больше шансов выжить, а самые тяжелые могут не получить необходимую помощь.

Мы также сообщали, что ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области критическая – в больницы впервые поступают тяжелые кислородозависимые дети с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков больницы коронавирус кислород COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Школьный скандал в Харькове: встреча с АТОшниками закончилась обвинениями в фашизме
Школьный скандал в Харькове: встреча с АТОшниками закончилась обвинениями в фашизмеХарьков
Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в мире
Семь украинских вузов вошли в рейтинг лучших в миреУкраина
"Пообещал кому-то": Фукс рассказал о планах Добкина создать "ХНР"Власть
"У нас были гастролеры из России, даю 200%": Добкин о попытке захвата ХарьковаВласть
В Харькове подростки избили мужчину из-за замечания (видео)
В Харькове подростки избили мужчину из-за замечания (видео)Харьков
Ярославский: Имущество
Ярославский: Имущество "Металлиста" должно быть сосредоточено в руках ТереховаХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять