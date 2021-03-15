Все больше тяжелобольных – молодые: в Харькове критическая ситуация с COVID-19

В городе почти не осталось "кислородных" мест

В Харькове складывается критическая ситуация с заболеваемостю COVID-19, а город к этому совершенно не готов – в больницах уже почти нет мест и заканчиваются койки с кислородом, при этом среди тяжелобольных молодые люди и дети.

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Об этом написал завкафедрой анестезиологии и интенсивной терапии в Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Владимир Корсунов в Facebook.

"Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полные по уши и больные на неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы текущий кислород", – написал медик.

По словам врача среди тяжелобольных все больше молодых людей: в реанимации одной из больниц Харькова трое пациентов в возрасте от 31 до 39 лет, на инвазивной вентиляции легких ребенок 11 лет и на неинвазивной – 17-летний.

"Хочу, чтобы все понимали, что эта волна COVID может быть значительно мощнее предыдущих", – считает Корсунов.

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Медик винит в сложившейся ситуации местные и украинские власти, которые, по его мнению, не обеспечили больницы всем необходимым и провалили вакцинацию от коронавируса.

Напомним, на Закарпатье больницы перегружены пациентами с коронавирусом. Если ситуация будет и дальше ухудшаться, медики могут начать "медицинскую сортировку" – спасать тех пациентов, у которых больше шансов выжить, а самые тяжелые могут не получить необходимую помощь.

Мы также сообщали, что ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области критическая – в больницы впервые поступают тяжелые кислородозависимые дети с коронавирусом.

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