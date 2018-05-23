Все подробности суда по смертельному ДТП в Харькове: обвиняемые начали общаться, а из мочи исчезли опиаты

В суде перешли к изучению доказательств и аргументов защиты, а потерпевшие пытаются начать жизнь с чистого листа

С момента страшной аварии в центре Харькова, которая унесла шесть жизней и столько же покалечила, прошло ровно семь месяцев. За это время следователи определились с обвиняемыми, которых заключили под стражу, служители Фемиды разбираются в обстоятельствах трагедии, а пострадавшие учатся жить заново.

Сегодня оба водителя — Елена Зайцева и Геннадий Дронов — находятся в Харьковском учреждении исполнения наказаний №27 (СИЗО). В Киевском райсуде заседания проходят с завидной регулярностью, но, похоже, финиш будет еще не скоро. В данный момент судьи закончили изучать доказательства стороны обвинения и на следующем заседании, которое назначили на 30 мая, уже будут слушать аргументы защиты.

НА ЗАСЕДАНИИ. Очередное слушание по делу состоялось во вторник, 22 мая. Обвиняемые, потерпевшие и их представители просмотрели видеоматериал, на котором зафиксирован момент аварии, ознакомились с результатами судебно-медицинских и цитологических экспертиз и характеристиками обвиняемых.

Само заседание прошло очень спокойно, правда, без сюрпризов снова не обошлось. Присутствующие в зале судебных заседаний заметно оживились, когда речь зашла о наличии в моче Елены Зайцевой опиатов, которых, судя по последним данным, не было.

"В ходе досудебного расследования анализы были направлены на повторную судебно-токсикологическую экспертизу. Эксперт-токсиколог провел две экспертизы, ни в одной из них не обнаружены эти вещества", — рассказал прокурор Валерий Бухан.

В связи с этим адвокат семьи Берченко (потеряли в аварии младшую дочь Диану и зятя, а старшая, Оксана, сильно пострадала) потребовала допросить специалиста-токсиколога, который исследовал биологические образцы Зайцевой, и лаборанта. С этого и начнется следующее заседание.

Фото: Л. Грубник

Геннадий Дронов и Елена Зайцева во время последнего заседания вели себя более расслабленно. Ранее обвиняемый появлялся на заседании с книжкой, а в этот раз принес тетради и йогурт. И если раньше водители не смотрели в сторону друг друга, то теперь даже обмениваются фразами, сидя в стеклянном боксе зала заседаний.

ПОТЕРПЕВШИЕ. В отличие от первых заседаний, во вторник зал был полупустой: убавилось не только количество журналистов и представителей общественных организаций, но и самих участников процесса. Среди потерпевших — лишь мама и бабушка погибших Аллы и Анастасии Сокол и муж Натальи Умаевой, интересы других представляют адвокаты.

"Я, безусловно, слежу за ходом событий. Я потеряла двоих человек. Буду и дальше продолжать ходить по мере своих сил", — рассказывает "Сегодня" мама Аллы и бабушка Анастасии Людмила Фабрис.

Ее адвокат Дмитрий Марцонь, который также представляет интересы родственников погибших Нины Кобесовой и Натальи Умаевой, говорит, что подзащитные от дела не отстранились, просто не могут посещать все заседания.

"Сестра Нины Кобесовой Тина перестала ходить в суд в связи с беременностью. Она лежала на сохранении. А отцу Натальи Умаевой Николаю Пономаренко — 72 года, он проживает в Мариуполе. Ему неудобно добираться на каждое заседание. Они следят за событиями. Для них самое главное — справедливость", — говорит Марцонь.

Другие пытаются начать жизнь с чистого листа. "На суды не хожу, мои интересы представляет адвокат. Пытаюсь наладить дела. Нужно искать работу, на которой не нужно много ходить. Я хоть и без костылей, но еще хромаю", — рассказал "Сегодня" выживший Юрий Неудачин и добавляет, что раньше работал водителем, но теперь за руль садиться не хочет.

КАМЕРА НА ЧЕТВЕРЫХ И ХРАМ

Пока идет судебное разбирательство оба обвиняемых находятся СИЗО. И если об условиях содержания Елены Зайцевой стало известно еще в октябре, то о Геннадии Дронове говорили крайне мало. После избрания меры пресечения его, как и водителя Lexus, отправили в Харьковское учреждение исполнения наказаний №27.

"Заключенный содержится в камере, рассчитанной на четыре спальных места", — рассказали "Сегодня" в пресс-службе Северо-Восточного МРУ по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции. По данным ведомства, Дронова навещают лишь правозащитники и священник.

И если Зайцева вначале пребывания за решеткой требовала общения с психологом, то водитель Touareg просил отвести его в храм. Внешне мужчина сильно осунулся, но физически чувствует себя лучше и шину на шее больше не носит, адвокат же говорит, что дела у Дронова "более-менее в порядке".

Напомним, 18 октября в результате жуткой аварии на перекрестке Сумской и переулка Мечникова погибли шесть человек и еще шесть пострадали. По версии следствия, после столкновения Volkswagen Touareg и Lexus RX 350 "японец" вылетел на тротуар и врезался в группу пешеходов. Сейчас оба водителя находятся под стражей.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями. После ДТП мужчина лег в больницу и первое время находился в статусе свидетеля.

Уголовное производство было открыто по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД"). В данный момент оба подозреваемых – Алена Зайцева и Геннадий Дронов – находятся под стражей. Им грозит до 10 лет лишения свободы.