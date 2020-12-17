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"Все зависит от того, как немецкие власти все оформят": Терехов о похоронах Кернеса

17 декабря, 11:09

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Геннадия Кернеса похоронят в Харькове

Мэр Харькова Геннадий Кернес будет похоронен в начале следующей недели. Об этом рассказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

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Об этом сообщает сайт 057.

По его словам, мэра похоронят в Харькове. Точно о дате и времени будет известно после 14:00.

"Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник, или во вторник – все зависит от того, как немецкие власти все оформят", – заявил Терехов.

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Церемонию проведут таким образом, чтобы все желающие смогли проститься с мэром.

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Ранее мы писали, как на смерть Кернеса отреагировал его сын Родион Гайсинский.

Народный депутат VIII созыва Михаил Добкин выразил соболезнование в связи со смертью Кернеса.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса

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Харьков похороны Терехов геннадий кернес

Источник: Сегодня

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