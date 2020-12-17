"Все зависит от того, как немецкие власти все оформят": Терехов о похоронах Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес будет похоронен в начале следующей недели. Об этом рассказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
Об этом сообщает сайт 057.
По его словам, мэра похоронят в Харькове. Точно о дате и времени будет известно после 14:00.
"Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник, или во вторник – все зависит от того, как немецкие власти все оформят", – заявил Терехов.
Церемонию проведут таким образом, чтобы все желающие смогли проститься с мэром.
Ранее мы писали, как на смерть Кернеса отреагировал его сын Родион Гайсинский.
Народный депутат VIII созыва Михаил Добкин выразил соболезнование в связи со смертью Кернеса.
Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк