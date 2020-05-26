Вспышка COVID-19 в харьковской больнице: число больных растет

В регионе коронавирусом заразились 946 человек

В Харькове одним из очагов вспышки коронавируса стала областная инфекционная больница. В медучреждении COVID-19 подтвердили в 27 медиков, рассказал председатель Харьковской обладминистрации Алексей Кучер.

На данный момент, по словам чиновника, девять работников больницы удалось вылечить от опасного недуга. Еще 18 медиков борются с инфекцией.

Всего же с начала эпидемии в Харьковской области коронавирусом заразились 930 человек. 41 больного медикам спасти не удалось. Еще 210 зараженных удалось побороть инфекцию.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове от коронавируса умер 28-летний мужчина. По словам Алексея Кучера, у больного было тяжелое онкологическое заболевание.

Также напомним, что в селе Высокополье Валковского района Харьковской области коронавирусная инфекция унесла жизни двух женщин. Несмотря на это, местные жители пытались объезжать карантинно-пропускные посты. Чтобы люди не нарушали карантин, все пути вокруг этих пунктов в селе перекопали.

О том, как с COVID-19 в Украине борются медики – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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