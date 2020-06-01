Українська
$ 26,87
29,93
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Вспышка COVID-19 в психдиспансере на Харьковщине: число больных стремительно растет

1 июня, 12:43

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Персонал и больных изолировали внутри интерната

В Песко-Радьковском психоневрологическом интернате, который стал одним из очагов вспышки COVID-19 в Харьковской области, опасную инфекцию подтвердили у 28 человек. Об этом рассказал председатель Боровской районной администрации Андрей Беседин, сообщают "Новости Харькова".

Новые зараженные были из числа "контактных". Сейчас большинство больных находятся на карантине в одном из корпусов психдиспансера. Тут лечат и подопечных, и медперсонал интерната. Новых пациентов в интернат не принимают, к охране правопорядка привлечены сотрудники полиции.

По словам чиновника, болезнь у зараженных протекает без симптомов. Четверых из них отправили в специализированную больницу.

Реклама

В тренде
Пункт пропуска на границе с Венгрией возобновил работу: что происходит на КПП

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области каждому заболевшему COVID-19 медику выплатят помощь в размере 10 тысяч гривен. Соответствующее решение приняли на заседании областного совета.

Также напомним, что в Харьковском областном центре службы крови с самого начала карантина не хватает доноров, а соответственно, и донорской крови. Сейчас добровольцев втрое меньше, чем обычно. Чтобы пополнить запасы, врачи обратились к военным и правоохранителям.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Харьков эпидемия вирус харьковская область больные инфекция коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 1 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 1 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионовУкраина
В Харькове больницу для пациентов с COVID-19 наполнили
В Харькове больницу для пациентов с COVID-19 наполнили "здоровыми" людьмиХарьков
В Харьковской области фермеры держали в рабстве 9 человек
В Харьковской области фермеры держали в рабстве 9 человекХарьков
В Харькове метро готово возобновить работу: названа дата открытия
В Харькове метро готово возобновить работу: названа дата открытияХарьков
Сильный ливень превратил Харьков в Венецию: на улицах заметили лодки (фото, видео)
Сильный ливень превратил Харьков в Венецию: на улицах заметили лодки (фото, видео)Харьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять