Вспышка COVID-19 в психдиспансере на Харьковщине: число больных стремительно растет

В Песко-Радьковском психоневрологическом интернате, который стал одним из очагов вспышки COVID-19 в Харьковской области, опасную инфекцию подтвердили у 28 человек. Об этом рассказал председатель Боровской районной администрации Андрей Беседин, сообщают "Новости Харькова".

Новые зараженные были из числа "контактных". Сейчас большинство больных находятся на карантине в одном из корпусов психдиспансера. Тут лечат и подопечных, и медперсонал интерната. Новых пациентов в интернат не принимают, к охране правопорядка привлечены сотрудники полиции.

По словам чиновника, болезнь у зараженных протекает без симптомов. Четверых из них отправили в специализированную больницу.

Реклама В тренде Пункт пропуска на границе с Венгрией возобновил работу: что происходит на КПП

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области каждому заболевшему COVID-19 медику выплатят помощь в размере 10 тысяч гривен. Соответствующее решение приняли на заседании областного совета.

Также напомним, что в Харьковском областном центре службы крови с самого начала карантина не хватает доноров, а соответственно, и донорской крови. Сейчас добровольцев втрое меньше, чем обычно. Чтобы пополнить запасы, врачи обратились к военным и правоохранителям.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама