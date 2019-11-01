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Вспышка гепатита под Харьковом: число заболевших увеличилось

1 ноября, 12:09

Врачи выписали одного пациента, остальные проходят лечение в больнице

Фото: Александр Саенко / Facebook

Фото: Александр Саенко / Facebook

В Краснокутском районе Харьковской области число заболевших в результате вспышки гепатита возросло до 11 человек.

Как сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава, на прошлой неделе были госпитализированы девять человек из поселка Константиновка, а позднее в инфекционный стационар доставили еще двух местных жителей.

По состоянию на 31 октября одного из пациентов отпустили домой, остальные продолжают лечение в больничных условиях.

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Как выяснили медики, подавляющее большинство заболевших являются родственниками или общались в домашних условиях. При этом сами они отрицают, что принимали участие в каком-либо семейном празднике, а также сообщили, что пьют воду из разных источников. Впрочем, в воде эксперты не нашли антиген вирусного гепатита А.

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Напомним, ранее во Львовской области шесть студентов Дрогобычского педагогического университета попали в больницы с предварительным диагнозом "вирусный гепатит А". Как выяснилось, студенты находились на практике в Одессе.

Кроме того, недавно в Киеве по меньшей мере семь студентов одного из вузов были госпитализированыс подозрением на острую кишечную инфекцию. Все пострадавшие покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской.

Также мы сообщали о том, что полиция открыла уголовное производство по факту заболевания детей и работницы пищеблока гепатитом в школе № 7 в Чернигове.

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Источник: Сегодня

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