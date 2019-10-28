Вспышка гепатита под Харьковом: девять человек оказались в больнице

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В Харьковской области девять человек из поселка Константиновка Краснокутского района были госпитализированы с диагнозом "гепатит А". Об этом сообщили в пресс-службе областного лабораторного центра Минздрава.

При опросе заболевших было установлено, что семь из них – родственники, и контактировали в домашних условиях. В то же время, источник инфекции и возможные факторы передачи установить не удалось.

Специалисты отметили, что из-за сезонности заболевания, а также путей его передачи – пищевой и бытовой – существует риск вспышки гепатита А в этом населенном пункте. В данный момент там проводится ряд противоэпидемиологических мероприятий. Также медики устанавливают фактор распространения вируса.

Напомним, ранее во Львовской области шесть студентов Дрогобычского педагогического университета попали в больницы с предварительным диагнозом "вирусный гепатит А". Как выяснилось, студенты находились на практике в Одессе.

Кроме того, недавно в Киеве по меньшей мере семь студентов одного из вузов были госпитализированыс подозрением на острую кишечную инфекцию. Все пострадавшие покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской.

Также мы сообщали о том, что полиция открыла уголовное производство по факту заболевания детей и работницы пищеблока гепатитом в школе № 7 в Чернигове.

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