Вспышка кори в Харьковской области: с начала года отмечено более 450 случаев

В Харьковской области с начала года было зарегистрировано 459 случаев кори, из них 222 (48,4%) — у детей до 17 лет. Об этом сообщили в Харьковском лабораторном центре Минздрава.

По информации медиков, наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей Харькова — 176 человек, Харьковского района — 154, Волчанского — 27, Дергачевского — 20, Валковского — 18, Змиевского — 15, Лозовского — 11, Купянского — 9.

В целом уровень заболеваемости корью по области расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 17,09 на 100 тысяч населения).

Уровень заболеваемости по представителям социальных групп выглядит так: среди неработающих — 24,2% случаев (из них пенсионеров — 1,8%), работающих — 23,5% (из них медработников — 37,1%, служащих — 13,9%), неорганизованных дошкольников — 19,6%, учащихся общеобразовательных школ — 20,3%, детей, посещающих дошкольные учебные заведения — 4,8%, студентов высших учебных заведений и техникумов — 5,2%, детей школ — интернатов и детских домов — 2 4%.

Ранее мы писали о том, что количество случаев заболеваемости корью в Украине с начала 2018 года по состоянию на 28 августа составило 29,953 тысяч.

Также сообщалось, в начале августа Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил в Украину новую партию вакцин от кори "Приорикс" (Priorix) бельгийского производства "ГлаксоСмитКляйн" (GlaxoSmithKline, GSK) в количестве 77,6 тыс. доз.

Напомним, ранее и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила важность вакцинации - она советует ни в коем случае не отказываться от прививок.