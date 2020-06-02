Вспышка коронавируса в Харькове: инфекцию обнаружили у 10 сотрудников лабораторного центра

Из десяти заболевших двое оказались в больнице, еще восемь проходят лечение дома

В Харьковском областном лабораторном центре Минздрава произошла вспышка СОVID-19 – заболели десять сотрудников учреждения.

Об этом сообщили в Харьковской областной государственной администрации со ссылкой на главного санитарного врача региона Любовь Махоту.

В настоящее время двое сотрудников лабораторного центра находятся в больнице, остальные – на самоизоляции.

Реклама

"Вирус занесен извне через мужа одной из сотрудниц. Заболевшие не имели контактов ни с больными СОVID-19, ни с биоматериалом. Среди инфицированных – шестеро эпидемиологов, помощник эпидемиолога, юрист, водитель и санитарка", – подчеркнула Махота.

Она добавила, что ситуация не повлияла на работу лабораторного центра и медучреждение продолжает работать в привычном уже сверхурочном режиме.

В тренде В Карпатах ударил июньский мороз: появилось фото заснеженной вершины

Напомним, ранее стало известно, что СОVID-19 обнаружили у врача-патологоанатоме морга в Харькове, которая проводила вскрытия умерших с коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области каждому заболевшему COVID-19 медику выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч гривен. Соответствующее решение приняли на заседании областного совета.

Реклама

Также напомним, что в Харьковском областном центре службы крови с самого начала карантина не хватает доноров, а соответственно, и донорской крови. Сейчас добровольцев втрое меньше, чем обычно. Чтобы пополнить запасы, врачи обратились к военным и правоохранителям.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама