Вспышка коронавируса в Харьковской области: эксперт назвала причину

Рост заболеваемости коронавирусом в Харьковской области объясняется тем, что местные жители игнорируют противоэпидемические требования. Об этом заявила начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства в Харькове областного управления Госпродпотребслужбы Ирина Зубкова.

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"Рост заболеваемости свидетельствует о развертывании эпидпроцесса. И если в рамках жесткого карантина регистрировалось от 20 до 40 случаев, то сейчас показатели выросли многократно. Это связано с тем, что харьковчане абсолютно безответственно относятся к постановлениям главного санитарного врача Украины и Кабмина. Если в этих документах запрещено находиться в общественных местах, в транспорте без масок, то люди часто игнорируют эти требования", – сказала Зубкова, сообщает "Редпост".

Она добавила, что сейчас Харьков находится в так называемой "зеленой зоне", где карантинные требования минимальны. Однако вскоре это может изменится, так как в регионе фиксируется рост заболеваемости.

Кроме того, Зубкова отметила, что осенью показатели заболеваемости COVID-19 могут вырасти, поскольку это время является традиционным для сезонных заболеваний.

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Отметим, за минувшие сутки, 5 августа, коронавирус диагностировали у 142 жителей Харьковской области.

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Ранее мы сообщали, что в Дергачах Харьковской области зафиксировали новую вспышку коронавируса – заболели работники управления образования, культуры, молодежи и спорта местной райгосадминистрации.

Видео: Дергачевская районная госадминистрация

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