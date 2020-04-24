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Вспышка коронавируса в Харьковской области: заразились работники психбольницы и полицейский

24 апреля, 17:52

Татьяна Власенко , Игорь Серов

Четыре новых случая COVID-19 выявлены в селе Стрелечья

В Харьковском районе Харьковской области коронавирусную инфекцию выявили у одного из патрульных полицейских, а также у сотрудников психиатрической больницы. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщила директор Харьковского областного лабораторного центра МОЗ Украины Любовь Махота.

"В Харьковском районе выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Среди этих случаев – четыре – в селе Стрелечья. Трое из заболевших – работники психиатрической больницы, один – сотрудник патрульной полиции. По нашей информации, болезнь у полицейского протекает в легкой форме. Он на самоизоляции", – рассказала нам Махота.

По словам Махоты, как возник очаг заражения в психиатрической больнице – это выясняется в ходе эпидемиологического расследования.

По неофициальной информации, полицейский якобы заразился от своей жены, которая работает в этой же больнице.

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Источники "Сегодня" в МВД рассказали, что определены сотрудники, которые контактировали с заболевшим полицейским, и они также на самоизоляции.

А вот по данным медиков, в больнице, где выявили очаг, находятся 74 пациента.

Напомним, ранее на Волыни зафиксировали вспышку коронавируса среди полицейских. Как рассказал сайту "Сегодня" спикер полиции Волынской области Олег Плазовский, лабораторные анализы подтвердили коронавирусную инфекцию у шести правоохранителей Киверцовского райотдела полиции.

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А в Житомирской области COVID-19 заразились уже 57 медицинских работников. Больше всего – в Бердичеве.

Тем временем украинские медики, набравшись опыта в спасении инфицированных коронавирусом, вернулись из Италии. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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