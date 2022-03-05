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ВСУ пошли в контрнаступление под Харьковом. Какая ситуация в городе

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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5 марта, 02:57
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Украинские защитники пытаются оттеснить оккупантов от Харькова к границе с РФ – российские войска остаются без техники
ВСУ оттесняют войска РФ к границе
ВСУ оттесняют войска РФ к границе / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные Силы Украины в районе Харькова оттесняют российские войска к границе и уничтожают их танки.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в национальном эфире.

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"ВСУ выдержали то нападение, которое было от агрессора, и сейчас они не только дают отпор, но и уже перешли к контрнаступлению. К примеру, линию врага они отодвинули в Сумском направлении от Харькова, полностью заняв позиции государственной границы", – сказал он.

Какая ситуация в Харькове

Синегубов в Facebook уточнил, что в городе 4 марта полномасштабно открыли централизованные пункты выдачи гуманитарной помощи жителям области. Глава ОГА также призвал владельцев аптек максимально открываться и оказывать помощь гражданам, особенное внимание – инсулинозависимым.

Также власти разрабатывают новые маршруты для эвакуации жителей области. Все уязвимые категории населения хотят максимально обезопасить.

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В результате обстрела города Изюм был поврежден газопровод и электросети в Оскольском психоневрологическом интернате, где было 400 подопечных. Там отсутствовали электроэнергия, газ, не работала котельная. 73 человека временно перевезли в соседний интернат.

К счастью, коммунальщики смогли быстро восстановить электроснабжение и стабилизировать ситуацию.

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