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Всю ночь горел свет: соседи рассказали о страшном убийстве под Харьковом

30 апреля, 13:42

Руслан Ровик

Соседи не рассказали ничего плохого о семье, где произошла трагедия

Страшное убийство под Харьковом, где обнаженную женщину задержали с пакетом, в котором была отрезанная голова ее дочери, обрастает подробностями – соседи рассказали, что в доме, где произошла трагедия, всю ночь горел свет.

Как сообщает KHARKIV Today, жители села Подворки не рассказали о семье ничего плохого, и все в шоке от произошедшего.

"Девочка ходила в школу, а Таня, мать ее, вроде бы работала уборщицей. Жили мирно. Мы живем рядом, но ночью ничего не слышали. Только видели, что свет горел", – рассказал один из местных жителей по имени Александр.

Дом, где случилось убийство, находится в самом начале села, сразу при въезде.

Соседи вспомнили, что мать с дочерью жили в этом доме лет более десяти лет, отца давно никто не видел, здесь же жил и родной брат женщины – Антон. Семья жила бедно, но там никогда не ссорились, женщина не пила, ничего плохого сказать о них никто не может.

Девочка ходила в школу, но в связи с карантином сидела дома. Накануне обеих видели во дворе – они что-то убирали.

Ранее мы сообщали о первых эмоциях односельчан, которые признались, что в ночь страшной трагедии они ничего не слышали и лишь утром узнали о кровавом убийстве.

Больше о подробностях этого происшествия смотрите в специальном материале "Сегодня".

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Харьков убийство харьковская область

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