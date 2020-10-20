Выборы в Харькове: главные кандидаты в депутаты от всех 16 партий

Менее чем через неделю в Харькове состоятся выборы – кроме мэры, за должность которого в этом году борются 14 кандидатов, также состоится голосование за кандидатов в городской совет. В этом году за 100 мест в горсовете борются 16 партий.
Сайт "Сегодня" решил изучить первые десятки кандидатов, которых в этом году партии предлагают выбрать харьковчанам.
"Акцент"
- Сергей Густилин - 41 год, гражданин Украины, родился в Виннице, но живет в г. Деркачи Харьковской области. Пенсионер, ветеран ВСУ, глава "Дергачевского районного союза ветеранов АТО". Судимостей нет. Образование высшее – Харьковский национальный университет им. Каразина.
- Инна Балута.
- Наталья Рязанова.
- Альбина Пшеничная.
- Вадим Глушко.
- Яна Гедерим.
- Геннадий Хрипунов.
- Олег Яцына.
- Леван Цикаришвили.
- Светлана Бережная.
"Батькивщина"
- Игорь Приходько – 52 года, гражданин Украины, родился в Гадяче, Полтавская область, но живет в Харькове. Генеральный директор олимпийского учебно-спортивного центра "Акварена". Судимости нет. Образование высшее. В 2015 году баллотировался на выборах в Харьковские госсовет и облсовет, но не прошел. Также баллотируется на выборах мэра Харькова.
- Татьяна Соловьева.
- Роман Пець.
- Любомир Григорец.
- Ирина Нечитайло.
- Игорь Кутепов.
- Николай Коломенский.
- Валентина Пузикова.
- Андрей Хмельков.
- Татьяна Сильченко.
"Блок Кернеса – Успешный Харьков!"
- Геннадий Кернес - 61 год, гражданин Украины, харьковчанин. Действующий мэр Харькова (с 2010 года). Судимости нет. Образование высшее – Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого ("Правоведение"), Харьковский государственный экономический университет ("Государственного управление"). В прошлом секретарь Харьковского горсовета (в 2002 и 2006-2010 годах). Также баллотируется на выборах мэра Харькова.
- Игорь Терехов.
- Александр Новак.
- Татьяна Чечетова-Терашвили.
- Виктория Китайгородская.
- Елена Тоболина.
- Олег Мурашов.
- Валентина Бондарь.
- Илона Хачатурян.
- Никита Мозговский.
"Блок Светличной "Разом!"
- Юлия Светличная - 36 лет, гражданка Украины, харьковчанка. Глава партии, народный депутат Украины IX созыва. Судимости нет. Образование высшее – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины ("Государственное управление") и Харьковский государственный университет питания и торговли ("Международная экономика"). Бывший народный депутат VIII созыва и глава Харьковской ОГА. Также возглавляет список партии на выборах в Харьковский облсовет.
- Анатолий Бабичев.
- Игорь Черняк.
- Татьяна Шталь.
- Дмитрий Булах.
- Александр Абрамов.
- Елена Колмык.
- Александр Туринский.
- Елена Горошко.
- Марко Колесников.
"Голос"
- Александра Нарыжная - 35 лет, гражданка Украины, харьковчанка. Директор, первый проректор и преподаватель Харьковской школы архитектуры, глава организации "Городские реформы". Судимости лет. Образование высшее – Харьковский национальный университет строительства и архитектуры. Также баллотируется на выборах мэра Харькова.
- Остап Молявко.
- Елена Купина.
- Константин Бондаренко.
- Олег Литвинов.
- Антон Ковальчак.
- Виктория Бронза.
- Анастасия Абашина.
- Иван Сорбат.
- Александр Смирнов.
"Демократична сокира"
- Никита Соловьев - 48 лет, гражданин Украины, харьковчанин. Основатель компании "Эвклид онлайн". Судимости нет. Образование высшее – Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина ("Физика") и Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого ("Право"). Также баллотируется на выборах мэра Харькова.
- Анастасия Гаева.
- Александр Веприк.
- Марина Бобонец.
- Александр Шевченко.
- Александр Зарайский.
- Ирина Лысикова.
- Алексей Свид.
- Светлана Фельдман.
- Алексей Фесенко.
"Европейская солидарность"
- Олег Абрамичев - 34 года, родился в Иркутской области России, но является гражданином Украины и живет в Харькове. Директор компании "Дизайн тайм", которая торгует мебелью, коврами и осветительными приборами. Судимости нет. Образование общее среднее. В 2015 году баллотировался в Харьковский облсовет, но не прошел. В этом году баллотируется на выборах мэра Харькова.
- Екатерина Малбиева.
- Юрий Корсунов.
- Алла Ройтблат.
- Игорь Пушкарев.
- Андрей Иванов.
- Максим Зеленский.
- Иван Кондратюк.
- Ирина Гончарова.
- Ольга Лехан.
"За майбутнє"
- Андрей Винаков - 58 лет, гражданин Украины, харьковчанин. Генеральный директор и президент "Концерн АВЭК и Ко", который занимается недвижимостью и медиа-бизнесом. Судимости нет. Образование высшее.
- Виктория Жар.
- Алина Логозяк.
- Руслан Гусейнов.
- Владимир Гармаш.
- Андрей Ильгов.
- Анатолий Ряснянский.
- Наталья Фролова.
- Дмитрий Ищук.
- Алена Иваницкая.
"Наш край"
- Владимир Семиноженко - 70 лет, гражданин Украины, родился в Киеве, но живет в Харькове. Член президиума Национальной академии наук Украины и глава Северо-Восточного научного центра НАН. Судимости нет. Образование высшее – Харьковский национальный университет им. Каразина. Бывший вице-премьер-министр Украины и министр по делам науки и технологий, а также нардеп II и III созывов.
- Константин Кулик.
- Владислав Селезнев.
- Анна Назаренко.
- Янина Белявская.
- Денис Бигун.
- Александр Карташов.
- Владимир Блудов.
- Валерия Величко.
- Татьяна Щербакова.
"Оппозиционная платформа – За жизнь"
- Александр Фельдман - 60 лет, гражданин Украины, харьковчанин. Народный депутат Украины IX созыва от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и президент "Концерна АВЭК и Ко", который занимается недвижимостью. Также баллотируется на выборах мэра Харькова. Судимостей нет. Образование высшее – Харьковский национальный университет им. Каразина ("Финансы и кредит"). В прошлом – народный депутат IV-VIII созывов.
- Андрей Лесик.
- Андрей Спасский.
- Анастасия Губина.
- Алена Агеенко.
- Денис Невьядомский.
- Анатолий Родзинский.
- Никита Рожков.
- Наталья Богомаз.
- Оксана Ищенко.
"Партия пенсионеров Украины"
- Николай Кукурика - 57 лет, гражданин Украины, родился в Казахстане, но живет в Харькове. Глава "Партии пенсионеров Украины". Судимости нет. Образование высшее – Харьковская государственная академия физической культуры, Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого и Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.
- Геннадий Мирошник.
- Николай Дегтярев.
- Ольга Ридна.
- Алла Кваша.
- Руслан Максимович.
- Алексей Кульев.
- Артур Петрушанский.
- Марина Башевська.
- Оксана Котляр.
"Партия Шария"
- Никита Роженко - 28 лет, гражданин Украины, харьковчанин. Физическое лицо-предприниматель. Судимости нет. Образование профессионально-техническое.
- Сергей Сирота.
- Сергей Терещук.
- Сергей Светличный.
- Давит Матвейченко.
- Владимир Плетнев.
- Александр Мильшин.
- Константин Шляхов.
- Алексей Крюков.
- Юрий Уваров.
"Перемога Пальчевського"
- Сергей Кушнарев - 58 лет, гражданин Украины, родился в городе Мелитополь, Запорожская область, но живет в Харькове. Начальник управления энергетической политики и энергоэффективности коммунального предприятия "Харьковводоканал". Судимости нет. Образование высшее – национальный технический университет "Харьковский политехнический институт ("Локомотивостроение"). В прошлом депутат Харьковского горсовета (2006-2010 года), а также в 2019 году баллотировался на выборах в Верховную Раду, но не прошел. В этом году участвует в выборах мэра Харькова.
- Ирина Давыдова.
- Олег Плеханов.
- Галина Жукова.
- Евгений Головатюк.
- Эдуард Кейсерман.
- Дмитрий Пылюга.
- Наталья Хайнацький.
- Любовь Крыгина.
- Роман Евков.
"Свобода"
- Юрий Нехода - 53 года, гражданин Украины, харьковчанин. Пенсионер налоговой полиции. Судимости нет. Образование высшее. В 2014 года баллотировался на выборах в Верховную Раду, а в 2015 году – в Харьковский городской и областной советы, но все разы безуспешно.
- Олег Дебелый.
- Вадим Батий.
- Мария Шапошникова.
- Татьяна Бутенко.
- Дмитрий Шевченко.
- Валерий Конык.
- Кирилл Лукашов.
- Оксана Чашей.
- Оксана Кириченко.
"Слуга народа"
- Алексей Кучер - 35 лет, гражданин Украины, родился в Бориславском районе Херсонской области, но проживает в городе Люботин, Харьковская область. Действующий глава Харьковской ОГА. Судимость отсутствует. Образование высшее – Педагогический университет им. Сковороды ("Физическое воспитание") и Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого ("Правоведение"). В прошлом народный депутат IX созыва. Также участвует в выборах мэра Харькова.
- Виктор Субботин.
- Виктория Алексейчук.
- Андрей Тимчук.
- Рената Казанская.
- Максим Бондаренко.
- Анастасия Федорик.
- Алина Мустафаева.
- Дмитрий Бутенко.
- Александр Котуков.
"УДАР"
- Георгий Лаговский - 46 лет, родился в Первомайском районе Николаевской области, но живет в Харькове. Президент Украинской федерации бразильского джиу-джитсу и депутат Харьковского горсовета. Судимости нет. Высшее образование – Харьковский государственный экономический университет (инжинер-экономист). Подал заявку на участие в выборах мэра Харькова.
- Юлия Седая.
- Захар Мазняк.
- Ирина Кирчата.
- Юрий Бок.
- Антон Жовновач.
- Мария Арутюнян.
- Кирилл Литвин.
- Петр Тищенко.
- Алина Щербак.
Напомним, в этом году местные выборы пройдут со специальными правилами, поскольку в стране карантин. Сайт "Сегодня" разбирался, как голосовать избирателям, которые находятся на самоизоляции.
Кроме того, в Центральной избирательной комиссии объяснили, почему на избирательных участках не стоит рассчитывать на мобильное приложение "Дія".
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк