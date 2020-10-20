Выборы в Харькове: главные кандидаты в депутаты от всех 16 партий

Менее чем через неделю в Харькове состоятся выборы – кроме мэры, за должность которого в этом году борются 14 кандидатов, также состоится голосование за кандидатов в городской совет. В этом году за 100 мест в горсовете борются 16 партий.

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Сайт "Сегодня" решил изучить первые десятки кандидатов, которых в этом году партии предлагают выбрать харьковчанам.

"Акцент"

Сергей Густилин - 41 год, гражданин Украины, родился в Виннице, но живет в г. Деркачи Харьковской области. Пенсионер, ветеран ВСУ, глава "Дергачевского районного союза ветеранов АТО". Судимостей нет. Образование высшее – Харьковский национальный университет им. Каразина. Инна Балута. Наталья Рязанова. Альбина Пшеничная. Вадим Глушко. Яна Гедерим. Геннадий Хрипунов. Олег Яцына. Леван Цикаришвили. Светлана Бережная.

"Батькивщина"

Игорь Приходько – 52 года, гражданин Украины, родился в Гадяче, Полтавская область, но живет в Харькове. Генеральный директор олимпийского учебно-спортивного центра "Акварена". Судимости нет. Образование высшее. В 2015 году баллотировался на выборах в Харьковские госсовет и облсовет, но не прошел. Также баллотируется на выборах мэра Харькова. Татьяна Соловьева. Роман Пець. Любомир Григорец. Ирина Нечитайло. Игорь Кутепов. Николай Коломенский. Валентина Пузикова. Андрей Хмельков. Татьяна Сильченко.

"Блок Кернеса – Успешный Харьков!"

Геннадий Кернес - 61 год, гражданин Украины, харьковчанин. Действующий мэр Харькова (с 2010 года). Судимости нет. Образование высшее – Национальная юридическая академия им. Ярослава Мудрого ("Правоведение"), Харьковский государственный экономический университет ("Государственного управление"). В прошлом секретарь Харьковского горсовета (в 2002 и 2006-2010 годах). Также баллотируется на выборах мэра Харькова. Игорь Терехов. Александр Новак. Татьяна Чечетова-Терашвили. Виктория Китайгородская. Елена Тоболина. Олег Мурашов. Валентина Бондарь. Илона Хачатурян. Никита Мозговский.

"Блок Светличной "Разом!"

Юлия Светличная - 36 лет, гражданка Украины, харьковчанка. Глава партии, народный депутат Украины IX созыва. Судимости нет. Образование высшее – Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины ("Государственное управление") и Харьковский государственный университет питания и торговли ("Международная экономика"). Бывший народный депутат VIII созыва и глава Харьковской ОГА. Также возглавляет список партии на выборах в Харьковский облсовет. Анатолий Бабичев. Игорь Черняк. Татьяна Шталь. Дмитрий Булах. Александр Абрамов. Елена Колмык. Александр Туринский. Елена Горошко. Марко Колесников.

"Голос"

Александра Нарыжная - 35 лет, гражданка Украины, харьковчанка. Директор, первый проректор и преподаватель Харьковской школы архитектуры, глава организации "Городские реформы". Судимости лет. Образование высшее – Харьковский национальный университет строительства и архитектуры. Также баллотируется на выборах мэра Харькова. Остап Молявко. Елена Купина. Константин Бондаренко. Олег Литвинов. Антон Ковальчак. Виктория Бронза. Анастасия Абашина. Иван Сорбат. Александр Смирнов.

"Демократична сокира"

Никита Соловьев - 48 лет, гражданин Украины, харьковчанин. Основатель компании "Эвклид онлайн". Судимости нет. Образование высшее – Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина ("Физика") и Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого ("Право"). Также баллотируется на выборах мэра Харькова. Анастасия Гаева. Александр Веприк. Марина Бобонец. Александр Шевченко. Александр Зарайский. Ирина Лысикова. Алексей Свид. Светлана Фельдман. Алексей Фесенко.

"Европейская солидарность"

Олег Абрамичев - 34 года, родился в Иркутской области России, но является гражданином Украины и живет в Харькове. Директор компании "Дизайн тайм", которая торгует мебелью, коврами и осветительными приборами. Судимости нет. Образование общее среднее. В 2015 году баллотировался в Харьковский облсовет, но не прошел. В этом году баллотируется на выборах мэра Харькова. Екатерина Малбиева. Юрий Корсунов. Алла Ройтблат. Игорь Пушкарев. Андрей Иванов. Максим Зеленский. Иван Кондратюк. Ирина Гончарова. Ольга Лехан.

"За майбутнє"

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Андрей Винаков - 58 лет, гражданин Украины, харьковчанин. Генеральный директор и президент "Концерн АВЭК и Ко", который занимается недвижимостью и медиа-бизнесом. Судимости нет. Образование высшее. Виктория Жар. Алина Логозяк. Руслан Гусейнов. Владимир Гармаш. Андрей Ильгов. Анатолий Ряснянский. Наталья Фролова. Дмитрий Ищук. Алена Иваницкая.

"Наш край"

Владимир Семиноженко - 70 лет, гражданин Украины, родился в Киеве, но живет в Харькове. Член президиума Национальной академии наук Украины и глава Северо-Восточного научного центра НАН. Судимости нет. Образование высшее – Харьковский национальный университет им. Каразина. Бывший вице-премьер-министр Украины и министр по делам науки и технологий, а также нардеп II и III созывов. Константин Кулик. Владислав Селезнев. Анна Назаренко. Янина Белявская. Денис Бигун. Александр Карташов. Владимир Блудов. Валерия Величко. Татьяна Щербакова.

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

Александр Фельдман - 60 лет, гражданин Украины, харьковчанин. Народный депутат Украины IX созыва от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и президент "Концерна АВЭК и Ко", который занимается недвижимостью. Также баллотируется на выборах мэра Харькова. Судимостей нет. Образование высшее – Харьковский национальный университет им. Каразина ("Финансы и кредит"). В прошлом – народный депутат IV-VIII созывов. Андрей Лесик. Андрей Спасский. Анастасия Губина. Алена Агеенко. Денис Невьядомский. Анатолий Родзинский. Никита Рожков. Наталья Богомаз. Оксана Ищенко.

"Партия пенсионеров Украины"

Николай Кукурика - 57 лет, гражданин Украины, родился в Казахстане, но живет в Харькове. Глава "Партии пенсионеров Украины". Судимости нет. Образование высшее – Харьковская государственная академия физической культуры, Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого и Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Геннадий Мирошник. Николай Дегтярев. Ольга Ридна. Алла Кваша. Руслан Максимович. Алексей Кульев. Артур Петрушанский. Марина Башевська. Оксана Котляр.

"Партия Шария"

Никита Роженко - 28 лет, гражданин Украины, харьковчанин. Физическое лицо-предприниматель. Судимости нет. Образование профессионально-техническое. Сергей Сирота. Сергей Терещук. Сергей Светличный. Давит Матвейченко. Владимир Плетнев. Александр Мильшин. Константин Шляхов. Алексей Крюков. Юрий Уваров.

"Перемога Пальчевського"

Сергей Кушнарев - 58 лет, гражданин Украины, родился в городе Мелитополь, Запорожская область, но живет в Харькове. Начальник управления энергетической политики и энергоэффективности коммунального предприятия "Харьковводоканал". Судимости нет. Образование высшее – национальный технический университет "Харьковский политехнический институт ("Локомотивостроение"). В прошлом депутат Харьковского горсовета (2006-2010 года), а также в 2019 году баллотировался на выборах в Верховную Раду, но не прошел. В этом году участвует в выборах мэра Харькова. Ирина Давыдова. Олег Плеханов. Галина Жукова. Евгений Головатюк. Эдуард Кейсерман. Дмитрий Пылюга. Наталья Хайнацький. Любовь Крыгина. Роман Евков.

"Свобода"

Юрий Нехода - 53 года, гражданин Украины, харьковчанин. Пенсионер налоговой полиции. Судимости нет. Образование высшее. В 2014 года баллотировался на выборах в Верховную Раду, а в 2015 году – в Харьковский городской и областной советы, но все разы безуспешно. Олег Дебелый. Вадим Батий. Мария Шапошникова. Татьяна Бутенко. Дмитрий Шевченко. Валерий Конык. Кирилл Лукашов. Оксана Чашей. Оксана Кириченко.

"Слуга народа"

Алексей Кучер - 35 лет, гражданин Украины, родился в Бориславском районе Херсонской области, но проживает в городе Люботин, Харьковская область. Действующий глава Харьковской ОГА. Судимость отсутствует. Образование высшее – Педагогический университет им. Сковороды ("Физическое воспитание") и Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого ("Правоведение"). В прошлом народный депутат IX созыва. Также участвует в выборах мэра Харькова. Виктор Субботин. Виктория Алексейчук. Андрей Тимчук. Рената Казанская. Максим Бондаренко. Анастасия Федорик. Алина Мустафаева. Дмитрий Бутенко. Александр Котуков.

"УДАР"

Георгий Лаговский - 46 лет, родился в Первомайском районе Николаевской области, но живет в Харькове. Президент Украинской федерации бразильского джиу-джитсу и депутат Харьковского горсовета. Судимости нет. Высшее образование – Харьковский государственный экономический университет (инжинер-экономист). Подал заявку на участие в выборах мэра Харькова. Юлия Седая. Захар Мазняк. Ирина Кирчата. Юрий Бок. Антон Жовновач. Мария Арутюнян. Кирилл Литвин. Петр Тищенко. Алина Щербак.

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Напомним, в этом году местные выборы пройдут со специальными правилами, поскольку в стране карантин. Сайт "Сегодня" разбирался, как голосовать избирателям, которые находятся на самоизоляции.

Кроме того, в Центральной избирательной комиссии объяснили, почему на избирательных участках не стоит рассчитывать на мобильное приложение "Дія".

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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