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Выборы президента в Харьковской области: два участка открылись с опозданием

Сегодня, 10:00

На данный момент все избирательные участки в регионе начали свою работу

Фото: УНИАН
Выборы президента в Харьковской области: два участка открылись с опозданием //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/05f/83b/5ca05f83b89c5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/05f/83b/5ca05f83b89c5.jpg Харьков На данный момент все избирательные участки в регионе начали свою работу

В Харьковской области два избирательные участка открылись с опозданием. Правоохранители проводят проверку, сообщили в пресс-службе полиции области.

"С незначительным задержанием открылись два участка, расположенные в Немышлянском районе Харькова и в городе Змиев Харьковской области. Информация по указанным фактам зарегистрирована в журналах Единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции", – рассказали в полиции и отметили, что по этим фактам проводится проверка.

Правоохранители отметили, что территории области создано 14 окружных избирательных комиссий и 1681 территориальный избирательный участок.

"Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения окружных и территориальных избирательных комиссий привлечены 3879 сотрудников полиции и курсантов ХНУВД", - добавили в полиции.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Напомним, сайт "Сегодня" будет вести хронику событий – будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

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Тег выборы, задержка, харьковская область, избирательные участки

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