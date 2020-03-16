Довыборы в Харьковской области: первые результаты экзит-пола

На выборах в одномандатном избирательном округе №179 (центр – г. Красноград Харьковской области) явка избирателей составила 27,47%, сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата Центральной избирательной комиссии.

"В 20:00 в Харьковской области завершилось голосование на промежуточных выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179…Явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 27,47%.", - говорится в сообщении, на официальном сайте ЦИК в воскресенье вечером.

Результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОИО № 179 должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 30 марта 2020 года включительно.

"Голосование на избирательных участках происходило спокойно, а главное – свободно, демократично и в соответствии с требованиями избирательного законодательства", - отметили в ЦИК.

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Первые данные экзит-пола по состоянию на 20:00 обнародовала ВОО "Передовые правовые инициативы".

По их данным, на промежуточных выборах народного депутата Украины в Харьковской области в 179 округе побеждает Юлия Светличная.

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Кандидаты в народные депутаты Украины получили следующую поддержку избирателей:

Светличная Юлия (самовыдвижение) – 71,28%;

Пташник Виктория ("Европейская солидарность") – 10,98%;

Егорова-Луценко Татьяна (самовыдвижение) – 7,41%;

Испортил бюллетень – 2,21%;

Другие кандидаты набрали меньше 2%.

Экзит-пол ВОО "ППИ" проводился в день голосования во время промежуточных выборов в Верховную Раду Украины 15 марта 2020 года с 8:00 до 20:00, путем опроса граждан на выходе из избирательных участков.

Опрошено 4763 избирателей на выходе из 57 избирательных участков избирательного округа №179. Статистическая оценка возможной погрешности опроса не превышает 1,5%.

Как известно, Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата в округе № 179, поскольку народный депутат Алексей Кучер, избранный в этом округе на внеочередных парламентских выборах, сложил мандат и был назначен на должность главы Харьковской ОГА.

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