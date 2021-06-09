Українська
$ 27,18
33,11
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Вылезла на мост: в Харькове девочка погибла после удара током

9 июня 2021 13:36

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Полицейские начали уголовное производство по факту смерти ребенка – девочка скончалась до приезда медиков

В Харькове на железнодорожном мосту убило током 13-летнюю девочку. Она вылезла туда вместе с друзьями.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Инцидент случился на улице Конотопской вечером 8 июня.

Место трагедии в Харькове.

Место трагедии в Харькове. / Фото: Нацполиция

Реклама

Подросток с четырьмя друзьями вылезла на мост высотой около восьми метров. Она коснулась руками проводу и ее ударило током. В результате девочка сорвалась из конструкции. Медики только констатировали смерть.

"На момент прибытия бригады экстренной помощи девушка находилась в состоянии биологической смерти, выяснить причину которой не показалось возможным. Зафиксированы определенные травмы – это черепно-мозговая травма, ушибы", – сказал "Сегодня" директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Полицейские уже начали уголовное производство по факту смерти школьницы с пометкой "несчастный случай".

Место трагедии в Харькове.

Место трагедии в Харькове. / Фото: Нацполиция

Напомним, в Полтавской области в реанимацию госпитализировали 8-летнюю девочку. Ее ударило током во время рыбалки.

Реклама

Кроме того, в Черниговской области погиб 16-летний парень, который пытался сделать фото на крыше поезда.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Харькове ссора экс-супругов едва не закончилась смертью ребенка (видео)
В Харькове ссора экс-супругов едва не закончилась смертью ребенка (видео)Харьков
В Харькове ребенок умер из-за аппендицита: сказал, что уже не болит, и уснул
В Харькове ребенок умер из-за аппендицита: сказал, что уже не болит, и уснулХарьков
Спорили под ларьком, взорвали гранату – пятеро в больнице. Видео момента взрыва
Спорили под ларьком, взорвали гранату – пятеро в больнице. Видео момента взрываХарьков
В Украине война, а муж в Москве: что известно о девушке, назвавшей военных тварями
В Украине война, а муж в Москве: что известно о девушке, назвавшей военных тварямиУкраина
"Ненавижу этих тварей, обрыганные ублюдки": украинка унизила украинских военных (видео)Украина
"Произойдет то же самое, что и в Казани". В Харькове школьник записал ТikTok с угрозой (видео)Харьков

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять