Вымогали деньги и держали в плену: в Харькове "накрыли" банду псевдокопов (фото)

В Харькове правоохранители задержали группу псевдополицейских, которые работали на криминального "авторитета".

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в конце 2019 копы получили информацию о деятельности на территории города банды, которая совершала преступления, выдавая себя за сотрудников полиции.



В частности, группа неизвестных поздно вечером в лесопарковой зоне Харькова остановила 33-летнего наркозависимого мужчину. Представившись полицейскими, они потребовали от него две тысячи долларов США, угрожая "привлечением к уголовной ответственности" за хранение наркотиков.



Так как у мужчины не было при себе таких денег, злоумышленники заставили его обратиться к родственникам. Перевести нужную сумму псевдополицейским пообещал брат мужчины. После чего на него надели мешок, посадили в автомобиль и увезли в гараж. Там его удерживали до следующего утра, пока не получили деньги.



В похожей ситуации оказался еще один наркозависимый. За свое освобождение 32-летний житель Харькова должен был уплатить пять тысяч долларов США. Иначе "сотрудники полиции" угрожали отправить его за решетку.

Однако, необходимой суммой мужчина также не владел. Поэтому его родные были вынуждены встретиться с доверенным лицом 58-летнего местного криминального "авторитета" по кличке "Борода", на которого работали злоумышленники.



Родственникам пленника пообещали дать необходимые 100 тысяч гривен в обмен на передачу в собственность квартиры. Когда же мать наркозависимого отказалась от сделки, псевдокопы предложили подписать договор займа вышеупомянутой суммы. Долг нужно было вернуть за четыре дня. Лишь после подписания соглашения пленника освободили.



Причастными к преступлениям оказались пятеро жителей Харькова, 25-28 лет, и 25-летний действующий сотрудник одной из правоохранительных структур.



По месту жительства фигурантов группы, в их автомобилях и гаражных помещениях правоохранители провели санкционированные обыски и изъяли наркотики, оргтехнику и мобильные телефоны. Кроме того, по адресу проживания криминального "авторитета" копы также изъяли героин, марихуану, так называемые "шишки" и "грибы", а также холодное, огнестрельное оружие и наличные в разной валюте.



Правоохранители также освободили из плена мужчину, которого незаконно удерживали с целью эксплуатации.

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Сейчас пяти участникам преступной группировки сообщили о подозрении по статье "вымогательство" и готовится вручение им подозрения по статьям "незаконное лишение свободы человека" и "самовольное присвоение властных полномочий".



Кроме того, 58-летнему мужчине, криминальному "авторитету", сообщили о подозрении по статье "торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека".

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