Вынужденные переселенцы: как жители Донбасса адаптируются в Харькове

С жильем в первой столице помогают знакомые, а профессии приходится менять

Екатерина Гапочка обрела в Харькове новый дом и нашла друзей. Фото: Из архива Е. Гапочки.

Вынужденные переселенцы: как жители Донбасса адаптируются в Харькове Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b56/5b0/5cab565b09d33.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b56/5b0/5cab565b09d33.png 2019-04-08T17:21:04+03:00 Харьков С жильем в первой столице помогают знакомые, а профессии приходится менять

С началом военных действий на востоке страны в Харьковскую область вынуждены были переехать около 250 000 переселенцев. Адаптация на новом месте для многих проходила сложно: людям пришлось бросить жилье, поменять место работы, а зачастую и саму специальность. Корреспонденты "Сегодня" узнали, смогли ли прижиться в городе вынужденные харьковчане и как они обживались в новом доме.

Сейчас в области официально зарегистрировано 126 462 внутренне перемещенных лица (по состоянию на начало марта. — Авт.), что практически вполовину меньше, чем пять лет назад.

"10 000, а то и 20 000 человек пребывают неофициально. До сих пор нет единой базы учета временно перемещенных лиц, никто не пытался собрать информацию, какое количество людей на самом деле нуждается в помощи. В плане адаптации и интеграции предпринимаются точечные попытки", — рассказала советник Минсоцполитики по вопросам ВПЛ в Харьковской области Ольга Аверина.

По ее словам, главными проблемами для вынужденных харьковчан остаются жилье и работа, ведь даже спустя пять лет нет общего государственного механизма для решения этих задач, поэтому приходится полагаться на международных доноров. Ольга Аверина рассказывает, что в 2014-м было около 25 организаций, предоставляющих помощь, сейчас же едва ли наберется с десяток. Зато сейчас ВПЛ легче получить паспорт и образование.

Харьков, будучи студенческим городом, стал новым домом для многих молодых переселенцев. Будущий психолог — 18-летняя Екатерина Гапочка — прибыла в первую столицу в 2017-м, поступив в Харьковскую гуманитарно-педагогическую академию. До этого из-за военных действий в родном селе Викторовка Луганской области перебралась к родственникам в Сумскую область, где и окончила школу.

"Как ВПЛ я зарегистрирована в Ахтырке. В Харькове никаких льгот у меня нет. Прошел срок регистрации, потом поменяли закон, и в Харькове так и не смогла заново получить справку", — говорит девушка.

Зато в университете Катя легко адаптировалась, а в общежитии нашла друзей.

"Сложнее было, когда переезжала в Ахтырку. Было чувство, что еду в неизвестный город, где нет ни знакомых, ни друзей. В школе ни с кем не общалась, меня никто не принимал, так и не адаптировалась. А в Харькове мы же все новенькие", — рассказала она.

По словам девушки, харьковчане живут совсем другой жизнью, ходят по улицам спокойно и без паники.

"Там постоянно были бомбежки, мы прятались в погребе. Помню отчетливо день, когда отвоевывали мое село, это — самый страшный день для меня. Тут тоже иногда дергаюсь, когда слышу громкие звуки или салюты", — говорит Катя.

В Харькове девушка до этого не бывала, теперь же хочет здесь остаться, ведь дома перспектив не видит.

Трижды мама: ипотека и "дача"

Валерия уехала беременной. Фото из архива В. Самарской

40-летняя Валерия Самарская уже считает себя харьковчанкой, ведет здесь бизнес и занимается общественной деятельностью. В июле 2014-го она выехала из Краматорска, будучи в положении.

"Уезжали с двумя детьми и будущим мужем. Наняли фуру, вывезли весь офис и мебель из дома", — вспоминает женщина.

Вещи хранили в гараже людей, которых впервые видели, они же и приютили семью на несколько дней.

"Новый супруг взял квартиру в кредит, там до недавнего времени и ютились впятером, пока старшая, 20-летняя дочь не перебралась в Киев", — говорит Валерия.

На момент переезда 16-летняя дочка училась в колледже в Донецке, ее с трудом удалось перевести в подобное учреждение Харькова: "Встретили с сопротивлением (в новом учебном заведении. — Авт.). Меня беременную отправляли под обстрелы ехать за документами. Дочка год отучилась и была в таком тяжелом состоянии, что нам пришлось обращаться к психологу. Специалист сказала, чтобы срочно забирали документы".

Среднюю дочь — на тот момент третьеклассницу — в школу устроили легко, но долго искали танцевальный коллектив. Теперь же в семье растет еще одна дочурка.

Благодаря грантам женщина открыла магазин "Дача", где торгуют семенами и удобрениями.

"Тяжело восстановиться на новом месте, в новой конкурентной среде. Нишу надо менять, клиентов пока наработаешь", — говорит Валерия.

Кроме того, женщина занялась общественной деятельностью в сфере соцжилья и вопросах противодействия домашнему насилию. Когда же в родном городе все утихло, возвращаться туда не стали, опасаясь обострения ситуации, да и очередной переезд лишь усугубил бы детский стресс.

Бизнесвумен: "желание — тысяча возможностей!"

Семья из Луганска создает мебель для офиса и дома. Фото из архива О. Скоровой

Ольга Скорова перебралась с семьей из Луганска в июне 2014-го. "Находилась рядом со зданием администрации, когда там произошли первые взрывы, после этого два дня подряд в городе включали сирену. Приехали на поезде в Харьков буквально с одним чемоданом: пара сарафанов, кеды, спортивный костюм", — говорит она. Ольга не думала, что придется остаться в Харькове.

"2014 год был большим потрясением для меня. Мы жили в стабильности и зоне комфорта размеренной жизнью, когда уже все есть. Тяжелее всех восприняла переезд дочка, хотя я думала, что в девять лет она не понимает. Из веселушки превратилась в девочку-тучку. Только сейчас, когда ей уже 14, стала улыбаться и сказала мне, что все — война ее отпустила, она стала харьковчанкой", — рассказала Ольга.

В первой столице Скоровых пустила в свою квартиру подруга семьи. В школе дочку встретили хорошо, родительский комитет даже купил для новенькой тетради. В Луганске Ольга работала коммерческим директором мебельного предприятия, а тут сначала предложили должность администратора в салоне красоты. А в 2017-м Ольга открыла семейный бизнес — производственный цех по изготовлению мебели для дома и офиса "Библиотека уютной мебели", оборудование для которого удалось закупить благодаря трем грантам.

"Я горжусь нашей работой, тем, что мы не опустили руки, а продолжаем жить полноценной жизнью, помогать ближним, участвовать в развитии города. Желание — это тысяча возможностей!" — говорит она.

Завод сменил на фонд

34-летний Антон приехал в Харьков из Алчевска с женой и маленькой дочкой в 2015-м. Знакомый пустил в свободную квартиру, чета оплачивала лишь "коммуналку". На родине мужчина трудился на металлургическом комбинате, здесь же решил сменить специальность.

"После переезда повезли детские вещи в один из благотворительных фондов, чтобы помочь другим переселенцам, так я начал заниматься волонтерством, а позже меня позвали туда работать. Понял, что раньше надо было уходить с завода, я нашел себя в сфере гуманитарной благотворительности", — рассказывает мужчина.

И если сам Антон с предвзятым отношением к переселенцам не сталкивался, то его супруге повезло меньше. Устраиваясь на работу в одну из гостиниц, она успешно прошла собеседование, однако, увидев прописку, работодатель отказал. А вот дочку в садике приняли даже без традиционного благотворительного взноса. Благодаря поддержке родственников и собственным сбережениям семья купила однокомнатную квартиру на вторичном рынке далеко от метро.

"Даже при идеальном раскладе, если сейчас же все закончится, возвращаться мы не хотим. Чувствуем себя харьковчанами процентов на 90. Однако, даже имея свое жилье здесь, не можем голосовать на местных выборах", — говорит Антон.

Напомним, девятиэтажку для переселенцев строят в Рубежном Луганской области. 107 квартир должны сдать в эксплуатацию уже в конце года. Ход строительства проверила супруга президента Украины.

Напомним, внутренние переселенцы, участвовавшие в антитеррористической операции, в этом году получат больше средств на приобретение жилья, чем в 2018. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета по делам ветеранов Максим Бурбак. Сейчас в очереди 1700 претендентов. По словам нардепа, в прошлом году АТОшники-переселенци получили 25 миллионов гривен. В этом году, уверен, расходы вырастут до 200 миллионов.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.