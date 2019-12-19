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Вышла из кино и пропала: в Харькове копы ищут 16-летнюю девушку (фото)

19 декабря, 13:13

Копы рассказали приметы пропавшей

Фото: Розыск детей ГУНП в Харьковской области

Фото: Розыск детей ГУНП в Харьковской области

В Харькове полицейские ищут 16-летнюю девушку, которая вышла из кинотеатра и пропала. Об этом сообщили в пресс-службе Розыска детей ГУНП в Харьковской области.

Ангелину Юрченко последний раз выдели около 17:00 18 декабря, когда она вышла из помещения кинотеатра "Мультиплекс" на улице героев Труда, 9. Копы рассказали приметы пропавшей девочки:

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  • На вид Ангелине 16-18 лет. Она худощавого телосложения, волосы длинные и темные. Глаза у девушки – большие и карие.
  • На момент исчезновения несовершеннолетняя девушка была одета в джинсы и зеленую кофточку. Мобильного телефона у нее при себе не было.

Напомним, ранее в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью SMS. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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