Вывезли в лес и требовали 1,5 млн гривен: в Харькове похитили бизнесмена

Преступников нашли и задержали. Теперь они могут лишиться свободы до 8 лет

Мужчину пристегнули к дверце его машины пластиковой стяжкой / Коллаж "Сегодня"

В Харькове четверо мужчин напали на предпринимателя у подъезда, избили и увезли в лес на его собственном автомобиле. Нападающие требовали у жертвы 1,5 млн гривен вымышленного долга.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

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Что произошло

У подъезда дома, где проживает пострадавший, к нему подошли незнакомые мужчины. Они ударили его в лицо, забрали ключи от машины и насильно посадили в авто.

Один из нападавших отобрал у потерпевшего травматический пистолет, начал угрожать и требовать 1,5 миллиона гривен, чтобы погасить несуществующий долг.

Продолжили пытку

Пытка продолжилась в лесу, куда бизнесмена завезли злоумышленники. Его избивали и требовали указать место, где он хранит деньги. После преступники забрали у потерпевшего ключи от квартиры, пристегнули его к дверце машины пластиковой стяжкой и ушли, но оставили на месте своего подельника.

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Что говорят в полиции

Через некоторое время на место прибыли полицейские. Они освободили потерпевшего и задержали одного из нападавших, а потом нашли еще троих преступников.

Действия мужчин также квалифицированы по ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Им уже сообщили о подозрении. Злоумышленников задержали и теперь они могут лишиться свободы до 8 лет.

В Полтавской области украли 9-летнего ребенка

Бабушка мальчика заявила, что неизвестная женщина забрала ее внучка и уехала на автомобиле в неизвестном направлении. Полиция начала искать ребенка и разослала ориентировки коллегам из соседних областей.

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Как сообщили полицейские сайту "Сегодня", машину с ребенком они нашли, но увиденное их удивило.

"Автомобиль, в котором увезли ребенка, был остановлен патрульной полицией Киевской области. В салоне был ребенок и рядом его мама. Сейчас устанавливаем, что же произошло на самом деле. Интрига сохраняется", – сообщил спикер ГУНП Полтавской области Юрий Сулаев.

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