Взрыв банкомата в Харькове: стали известны подробности

Банкомат находился на территории депо в помещении, которое никто не охранял

В Харькове сообщили подробности подрыва банкомата, который неизвестные совершили в ночь на 1 ноября, украв из покореженного устройства все наличные.

Как сообщает издание 057, инцидент произошел на втором этаже в здании сортировочного пункта вагонного депо.

"Около четырех утра "рвануло" так, что погнулись металлические двери на первом этаже. Все спали, и поездов в это время не было. Как я слышал, преступники накачали туда газ и лампочкой его взорвали, чтобы подорвать банкомат изнутри. Он разлетелся на мелкие части", – рассказал очевидец.

Также он добавил, что "в банкомат накануне завезли деньги для зарплаты".

"Этим банкоматом пользуются все, кто придет. Бывает, солдаты приезжают и идут к нему снимать деньги", – подчеркнул сотрудник депо, отметив, что помещение никто не охраняет.

Напомним, ранее в полиции отметили, что в результате взрыва обошлось без пострадавших. Точная сумма, которая стала добычей грабителей, до сих пор неизвестна.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники компании, которая обслуживает банк – их направили по этому адресу оценить возможность восстановления банкомата.

"От банкомата не осталось ни одной рабочей части, а некоторые и найти не можем. Здесь должна быть плата электроники, а ее нет. Клавиатуру вообще найти не можем. На лестнице "выгнуло" весь стеклопакет, и на улице стекла лежат. Пострадали и стены здания, пошли трещины. На первом этаже разорвало деревянную дверь", – признался сотрудник обслуживающей компании.

Напомним, что подобное преступление в Харькове произошло и 13 июня – тогда был взорван банкомат на улице Краснодарской, из него похищены деньги. Инцидент произошел около четырех часов ночи. По предварительной информации, неизвестные использовали самодельное взрывное устройство. В результате детонации никто не пострадал, однако взрывная волна повредила корпус банкомата и проделала в нем дыру.

Также мы сообщали, что в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 000 грн.

Тогда около 4:00 неизвестные взорвали банкомат, в результате чего устройство разлетелось на куски, а в близлежащем супермаркете пострадали вывески, окна и двери. Полностью разгромлен вход. Было открыто уголовное производство по статье "теракт".