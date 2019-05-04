Взрыв гранаты в Харькове: пострадавший таксист до сих пор в тяжелом состоянии
Супруга каждый дель приходит к мужу в больницу
Последнее, что он сказал, прежде чем потерять сознание: "Передайте моей жене, что я ее очень люблю". Таксист, которому пьяный клиент бросил гранату в машину, – до сих пор в тяжелом состоянии. Взрывом мужчине оторвало ноги. "Сегодня" разыскали его жену. Она рассказала, как ждут выздоровления отца дети, и какого наказания для виновника будут требовать родные пострадавшего в суде.
Заботливый отец, кормилец семьи, работал на трех работах, спортсмен – так о своем муже говорит Олеся Тараненко. И не может сдержать слез.
В воскресенье за рулем такси Алексей Тараненко ехал на вызов, но в частном секторе наткнулся на пьяного с гранатой. На суде тот оправдывался: мол, думал, это игрушка.
"Глупо спрятанная там была петарда, которая граната называется. Под бетонной плитой. Я случайно ее подобрал. И пошел навстречу машине. И в салон протянул", – говорил в суде Денис Капустин, подозреваемый.
Машина в это время понемногу ехала, и снаряд сдетонировал. Алексей пытался выскочить, но не успел. Взрывом ему оторвало ноги.
Олеся ежедневно навещает мужа в больнице в Харькове. А возвращаясь домой в Змиев, рассказывает маленькой дочери об отце.
"Три года. Она очень ждет папу. Она не знает. Она знает, что папа приболел и сказала, что "папа приезжай, я ему дам таблеточку". Я очень надеюсь, что это быстро закончится, что он поднимется на ноги, что все будет замечательно", – делится женщина.
Алексей остается в реанимации, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи говорят, его состояние стабильное, но тяжелое.
На лечение уходят тысячи гривен в день, рассказывает младший брат пострадавшего. И благодарит всех, кто откликнулся на просьбу помочь. Правда, родственников подозреваемого среди благотворителей нет.
"На счет семьи виновника я ничего не могу сказать. А на счет того, что помогают, да, люди отзываются. Огромная благодарность людям", – говорит Александр Тараненко, брат пострадавшего.
В случайность взрыва Александр не верит. И вместе с Олесей надеется – виновник получит суровое наказание – пожизненное заключение.
Где подозреваемый взял взрывчатку (по предварительным данным, это РГД-5), следователи выясняют.
"Были установлены несколько ключевых свидетелей, которые предоставили показания, изобличающие вину данного гражданина. По производству назначены следователем много экспертиз", – отмечает Юрий Юрченко, начальник Новобаварского отдела полиции Харькова.
Как только будут готовы результаты экспертиз, дело передадут в суд. А пока суд отправил задержанного в следственный изолятор до 26 июня.
Ранее в Киеве в квартире жилого дома взорвалась граната. В результате взрыва погибли двое людей. Мужчина погиб на месте, а женщину с ранениями госпитализировали в больницу, но спустя несколько часов она скончалась.
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