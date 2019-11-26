Взрыв машины в центре Харькова: появились новые подробности

Фото: www.newsroom.kh.ua

Подозреваемые в покушении на харьковского адвоката Андрея Гагуна скрылись с места взрыва на автомобиле Opel. Легковушку преступников нашли сожженной, сообщает NewsRoom.

Opel подозреваемые сожгли за кладбищем на улице Пушкинской. По информации издания, они действовали четко, а машина была заранее подготовлена к сожжению. Кроме того, в полиции рассказали, что злоумышленники использовали "евробляху". Рядом со сгоревшим "немцем" действительно нашли иностранные номера, но источник в правоохранительных органах уверяет, что они принадлежат другому автомобилю.

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Напомним, взрыв возле элитного жилого комплекса на улице Чайковского, 6 прогремел утром 25 ноября. Целью преступников была Toyota Camry, за рулем которой находился зять бывшего заместителя областного прокурора. Из-за взрыва пострадали припаркованные рядом Audi и Nissan Qashqai.

Кроме того, не так давно в Харькове взорвали автомобиль директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Александра Доровского. Инцидент копы расследовали как покушение на убийство.

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