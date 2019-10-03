Взрыв под Харьковом: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Один из пострадавших находится в критическом состоянии

Под Харьковом произошел взрыв газа в общежитии / Фото: Сегодня

После взрыва под Харьковом, который произошел здании общежития города Дергачи, врачи рассказали о состоянии двоих пострадавших.

По данным спасателей, в здании детонировал бытовой газ, а пострадали пенсионер и женщина, которые в тот момент находились на кухне.

Пациентов доставили в городской ожоговый центр и диагностировали у 72-летнего мужчины тотальные ожоги тела. Его состояние сейчас расценивают как критическое.

У другой пострадавшей, 1972 года рождения, обгорело пять процентов тела. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее в Харькове в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого за медицинской помощью обратились пять человек.

Ранее сообщалось, что в селе под Одессой из-за взрыва газа разрушился жилой дом. "Разрушилась крыша пристройки частного жилого дома. Вероятной причиной взрыва стала неисправность газового оборудования", — сообщали тогда спасатели, уточняя, что на месте происшествия не было возгорания.

К счастью, в момент взрыва в доме никого не было, поэтому ЧП обошлось без пострадавших. От аварийных конструкций и строительного мусора территорию домовладения после случившегося расчищали восемь спасателей.

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