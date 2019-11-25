Взрыв в центре Харькова: в полиции рассказали новые подробности

Из-за взрыва автомобиля в центре Харькова в городе и в области объявили операцию "Перехват". Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Копы рассказали, что злоумышленники могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета на еврономерах. На место взрыва выехала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области и отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и сотрудники ГСЧС.
Кроме того, известно, что инцидент копы расследуют как покушение на умышленное убийство.
Ранее мы сообщали, что на улице Чайковского взорвали машину зятя бывшего заместителя областного прокурора, который был уволен во время люстрации. Спасателям о взрыве сообщили 25 ноября в 10:08. Взрыв прогремел после того, как мужчина сел за руль. Предварительно установлено, что в иномарке сработало взрывное устройство.
Напомним, не так давно в Харькове взорвали автомобиль директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Александра Доровского. Инцидент копы расследовали как покушение на убийство.
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