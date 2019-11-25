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Взрыв в центре Харькова: в полиции рассказали новые подробности

25 ноября, 13:17

В городе и области введен план «Перехват»

Из-за взрыва автомобиля в центре Харькова в городе и в области объявили операцию "Перехват". Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Копы рассказали, что злоумышленники могут передвигаться на автомобиле Opel Vectra синего цвета на еврономерах. На место взрыва выехала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области и отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и сотрудники ГСЧС.

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Кроме того, известно, что инцидент копы расследуют как покушение на умышленное убийство.

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Ранее мы сообщали, что на улице Чайковского взорвали машину зятя бывшего заместителя областного прокурора, который был уволен во время люстрации. Спасателям о взрыве сообщили 25 ноября в 10:08. Взрыв прогремел после того, как мужчина сел за руль. Предварительно установлено, что в иномарке сработало взрывное устройство.

Напомним, не так давно в Харькове взорвали автомобиль директора фармацевтической фабрики "Здоровье" Александра Доровского. Инцидент копы расследовали как покушение на убийство.

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Харьков взрыв полиция автомобили

Источник: Сегодня

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