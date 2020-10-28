Взрыв газа в Харьковской области: все подробности, фото и видео

28 октября в Дергачевском районе Харьковской области произошел масштабный взрыв на газоперерабатывающей станции. В результате пострадали около восьми человек. Под завалами нашли тела двух погибших, однако количество жертв еще может увеличиться.
28 октября
14:21 По факту взрыва правоохранители начали уголовное производство. Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы.
13:56 Из-за взрыва в поселках Пересечное и Ольшаны Дергачевского района отключили газоснабжение.
13:50 Большинство пострадавших в результате взрыва получили ожоги и контузии. У двух человек 60% ожогов тела. Пострадавших госпитализировали.
13:39 Источники в Харьковской облгосадминистрации сообщили журналистам "Сегодня", что точное количество людей, которые находились на станции до взрыва, еще не известно. Сейчас эта информация проверяется. То есть количество жертв может увеличиться.
12:50 В Харьковской области произошел взрыв газа. Дым охватил площадь в 200 кв. метров. По предварительным данным, погибли два человека, еще девять пострадали.
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