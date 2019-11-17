Взрывы на складах в Балаклее: названы имена погибших бойцов

/ Фото: Pixabay

После взрывов на артиллерийских складах в Балаклее, в ходе которых погибли двое военных и еще пятеро получили ранения, были названы имена бойцов, получивших смертельные ранения. Об этом сообщается на странице воинской части А0563 в Facebook.

"К большому сожалению, при выполнении плановых работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов на технический территории базы погибли военнослужащие нашей части – прапорщик Мовчан Дмитрий Сергеевич и старший солдат Ярмак Денис Николаевич", – говорится в сообщении.

Также военные добавили, что серьезные ранения получил солдат Янчевский Денис Дмитриевич, который находится в госпитале.

Как сообщали новости "Сегодня", на территории воинской части в Балаклее взорвались боеприпасы. Местные жители не были предупреждены о том, что там идет плановая утилизация снарядов, и в сети стали появляться видео и фото клубов дыма в районе населенного пункта. Люди забили тревогу и думали, что повторяется история 2017 года. Позже в Генштабе объяснили ситуацию, а также констатировали гибель двух военных и тяжелые ранения еще четверых.

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил членам комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки срочно собраться на заседание и изучить ситуацию в Балаклее, а премьер-министр Алексей Гончарук поручил срочно начать проверку по взрывам.

Напомним, в марте 2017 года на крупнейшем в стране складе боеприпасов, неподалеку от Балаклеи, ночью произошел пожар. Власти эвакуировали население в радиусе 10 километров от эпицентра взрывов (население города – 29 тыс. чел.) – автобусами вывозили людей из опасной зоны. Говоря о причинах аварии, силовики склоняются к диверсии. Читайте все подробности и версии взрывов в Балаклее в 2017 году.

Также отметим, что за последние 16 лет на территории нашей страны горели и взрывались шесть складов с боеприпасами, где-то даже и не раз. Читайте подробней, как в Украине взрывались военные арсеналы.

/ Фото: Сегодня

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