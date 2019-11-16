Взрывы в Балаклее: стало известно, кто займется расследованием

Фото ТСН

Причины и обстоятельства взрывов на военной базе в городе Балаклея, где погибли двое военных и еще пятеро получили ранения, будет устанавливать Генеральный штаб, Государственное бюро расследований, а также Временная следственная комиссия Верховной Рады.

Как сообщил в своем Facebook глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк, "Генеральный штаб ВСУ уже проводит оперативное служебное расследование"

Также он выразил "соболезнования членам семей, родственникам и друзьям погибших".

Кроме того, по факту инцидента Государственным бюро расследований было открыто уголовное производство по статье "ненадлежащее отношение к военной службе, которое привело к существенному ущербу".

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Появилась также реакция на трагедию со стороны народного депутата Александра Литвинова, в избирательный округ которого входит Балаклея. Он написал, что выяснением причин как нынешнего, так и предыдущих ЧП на арсенале, будет заниматься Временная следственная комиссия Верховной Рады.

Как сообщали новости "Сегодня", на территории воинской части в Балаклее взорвались боеприпасы. Местные жители не были предупреждены о том, что там идет плановая утилизация снарядов, и в сети стали появляться видео и фото клубов дыма в районе населенного пункта. Люди забили тревогу и думали, что повторяется история 2017 года. Позже в Генштабе объяснили ситуацию, а также констатировали гибель двух военных и тяжелые ранения еще четверых.

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил членам комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки срочно собраться на заседание и изучить ситуацию в Балаклее, а премьер-министр Алексей Гончарук поручил срочно начать проверку по взрывам.

Напомним, в марте 2017 года на крупнейшем в стране складе боеприпасов, неподалеку от Балаклеи, ночью произошел пожар. Власти эвакуировали население в радиусе 10 километров от эпицентра взрывов (население города – 29 тыс. чел.) – автобусами вывозили людей из опасной зоны. Говоря о причинах аварии, силовики склоняются к диверсии. Читайте все подробности и версии взрывов в Балаклее в 2017 году.

Также отметим, что за последние 16 лет на территории нашей страны горели и взрывались шесть складов с боеприпасами, где-то даже и не раз. Читайте подробней, как в Украине взрывались военные арсеналы.

/ Фото: Сегодня

Все подробности в спецтеме Взрывы боеприпасов в Балаклее

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