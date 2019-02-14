Я не верю в раскаяние Елены Зайцевой – жертва смертельного ДТП на Сумской в Харькове

Пострадавшие просят запретить Дронову и Зайцевой водить авто пожизненно, а адвокат просит оправдать Дронова

В зале суда. Зайцева и Дронов в «аквариуме». Фото: Т. Ерохина.

Я не верю в раскаяние Елены Зайцевой – жертва смертельного ДТП на Сумской в Харькове Таисия Ерохина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5b3/bee/5c65b3bee4f2f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5b3/bee/5c65b3bee4f2f.png 2019-02-14T20:40:59+02:00 Харьков Пострадавшие просят запретить Дронову и Зайцевой водить авто пожизненно, а адвокат просит оправдать Дронова

В деле о резонансной аварии на ул. Сумской, в которой погибли шесть пешеходов, а еще пятеро получили травмы, продолжаются судебные прения. "Сегодня" продолжает следить за судебным разбирательством.

В Киевском райсуде Харькова 11 февраля продолжили слушать пострадавших в ДТП на Сумской. На заседании, которое прошло 6 февраля, прокуроры в обвинительной речи потребовали для Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по 10 лет лишения свободы.

В этот понедельник первой в суде предоставили слово киевлянке, Оксане Нестеренко, которая в роковой день приехала в Харьков на семинар из Киева и в аварии получила сложный перелом ноги и черепно-мозговую травму.

Женщина рассказала, что пока не может работать, и оплачивать лечение ей сложно. Трагедия повлияла и на ее родственников: переживания приблизили смерть отца, у которого было онкозаболевание.

"Я не верю в раскаяние Елены Зайцевой. С их стороны не было предоставлено никакой помощи ни в процессе моего лечения, ни в процессе реабилитации", — заявила Нестеренко.

А по поводу опиатов, которые обнаружили в анализах Зайцевой и обсуждали в суде больше года, говорит: "Нет дыма без огня".

Оскорбляет пострадавших и дача показаний экс-наркологом Еленой Федирко, которую более полугода не могли разыскать, а разъяснение результатов первичной экспертизы едва ли не оправдало обвиняемую.

Такую ситуацию потерпевшая Оксана Нестеренко называет "цирком". Удивляет их и равное наказание для обоих обвиняемых, которое просит прокуратура. По мнению Нестеренко, действия Дронова не тянут на требуемый обвинителями срок. Солидарен с ней и адвокат, Александр Дрижанов: "Действия Дронова находятся в причинно-следственной связи, но вопрос о степени его вины остался открытым".

Из Мариуполя приехал в суд и отец погибшей Натальи Умаевой, Николай Пономаренко.

"Дочку не вернешь, а суду пора закрывать заседания, скоро два года уже будете сидеть", — возмущен мужчина.

Людмила Фабрис, которая потеряла в аварии дочь и внучку, поддержала предыдущих потерпевших и просила справедливого приговора: "Моя жизнь разрушена, семья разрушена". Защитник интересов потерпевших Дмитрий Марцонь попросил суд учитывать в вынесении приговора разную скорость движения автомобилей обвиняемых и найденные в крови Зайцевой опиаты как отягчающее вину наказание.

Выступила и Жанна Власенко, которая стала жертвой ДТП на шестом месяце беременности. Сквозь слезы она отметила, что так и не видит на лицах подсудимых осознания причин, из-за которых произошла трагедия, — увидела только усталость.

"Тем, кто выжил, до конца жизни придется бороться с травмами. Виновным не понять, как путается сон и реальность, не покидает страх за жизнь и снятся кошмары. Смягчающих обстоятельств для подсудимых не вижу", — заявила женщина.

Дебаты. Пострадавшие вспоминали роковой день трагедии и просили справедливого решения суда. Фото: Т. Ерохина

Оксана Евтеева, которая в аварии потеряла сестру и мужа, а сама после событий осени 2017-го получила вторую группу инвалидности, верит, что лишь "справедливое решение суда спасет чью-то семью и чьего-то близкого". Девушка попросила пожизненно лишить виновных права водить авто.

Отец Оксаны, Игорь Берченко, потерявший в ДТП младшую дочь Диану, которая "семь дней медленно умирала в больнице", подготовил длинную речь.

"Как можно рассказать о том, что укрываешь ее (Дианы. — Авт.) холодные ножки, зная, что это не поможет... Укрываешь ручки и просишь не покидать нас. А в соседней палате находится старшая дочь", — со слезами рассказал он.

Потерпевший возмущен тем, что прокуратура не учитывает скорость водителя Lexus, а якобы смягчающее вину возмещение убытков в 50 тыс. грн от семьи Зайцевой назвал "законспирированными отчислениями". В конце речи Берченко обратился к судье Виктору Попрасу: "Мы, ваша честь, надеемся только на вашу честь".

Выступила и адвокат потерпевших Лариса Матвеева, заявив, что виновным следует установить максимальный срок наказания, удовлетворить гражданские иски, а для Зайцевой учесть "наркотическое опьянение как обстоятельство, отягчающее наказание".

Защита просит оправдать Дронова

В зале Киевского райсуда начали слушать обвиняемых. Правда, слово взяла только защита Геннадия Дронова, так как адвокаты Зайцевой попросили перенести свое слово в дебатах на 19 февраля.

Сам Дронов выступать отказался, а его адвокат Сергей Перепелица потребовал оправдать подзащитного. Ссылаясь на выводы экспертов из Днепра, Перепелица заявил, что водитель на расстоянии 118 метров не мог знать о нарушениях и превышении скорости водителем Lexus.

"Дронов убедился в безопасности движения и не мог предвидеть, что автомобиль таких габаритов так быстро долетит до перекрестка", — объяснил он.

По словам адвоката, у человека, превышающего скорость, есть умысел в совершении преступления, а Дронов имел право рассчитывать, что другие участники движения следуют ПДД.

Второй защитник, Андрей Гепалов, попросил суд учесть отсутствие у Зайцевой на момент ДТП водительского удостоверения и управление авто под действием "как минимум лекарственных препаратов".

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.